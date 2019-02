Gobierno y Congreso estudian que los emigrantes puedan descargarse las papeletas como alternativa al voto rogado

El grupo de trabajo creado entre Gobierno y Congreso de los Diputados para acabar con el voto rogado de los españoles que residen en el exterior está estudiando la posibilidad de que las papeletas para ejercer el derecho al voto puedan descargarse telemáticamente, para así acortar los plazos del trámite.

Así lo ha avanzado la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Ángeles Moreno, durante su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos de su área para 2019.

Moreno ha reconocido que el principal problema para los más de dos millones de españoles que residen en el exterior es que "nunca llegan las papeletas a tiempo" para que los votantes las envíen de vuelta a España, sobre todo si para enviarlas al extranjero hay que esperar a que estén publicadas las candidaturas y resueltas las impugnaciones.

LA PAPELETA EN BLANCO "NO CONVENCE A TODOS"

Ante esa situación, Exteriores propuso enviar a los residentes en el exterior una papeleta en blanco para que ellos la rellenen con su opción, como ya se hace con los residentes en España que se encuentran temporalmente en el exterior (ERTA). Sin embargo, la propia subsecretaria ha señalado que esa vía "no convence a todos los grupos".

Según ha relatado, las opciones posibles son "o papeleta en blanco o descarga telemática" y ha descartado de plano la posibilidad de que el voto se emita de manera telemática, porque "desgraciadamente los técnicos consideran que la tecnología no está madura".

De este modo, bien con una papeleta rellenada a mano, bien con una descargada de forma telemática, el siguiente paso que tendrían que dar los votantes en el exterior es acudir al Consulado a votar en urna o a los servicios postales con su DNI o pasaporte y su certificado de inscripción en el CERA.

Moreno ha dejado claro que tanto el ministro Josep Borrell como el presidente del Gobierno tienen presente esta "inquietud", como cualquiera que viva o haya vivido, como ella, en el extranjero. "No podemos entender por qué estamos privados de un derecho y casi de una obligación", ha alegado.

IGUAL NO ESTÁ PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Eso sí, no ha dado por hecho que la reforma pueda estar lista para las elecciones autonómicas y europeas del 26 de mayo --los emigrantes no votan en las municipales--. "Confiamos en que pueda salir adelante, si no para las elecciones próximas, para las siguientes", ha dicho.

No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí afirmó esta misma semana desde Ciudad de México que confía en que el acuerdo llegue a tiempo de que los residentes en el exterior puedan votar en las próxima cita electoral, sobre todo porque todos los partidos coinciden en que la introducción del voto rogado fue una "mala idea" porque y la "única" discrepancia con el PP tiene que ver con cómo reforzar las "garantías" para evitar el fraude electoral.

De hecho, los grupos están tratando de presionar a los 'populares' para que la supresión del requisito del voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero esté lista antes de las elecciones autonómicas y europeas. Y es que sólo restan cuatro meses para los comicios del 26 de mayo y ya se ha cerrado el censo electoral.

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó a la subcomisión del Congreso encargada de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral un informe con algunas sugerencias para acabar con el voto rogado, como la de la referida papeleta en blanco.

Pero, además, incluía la conveniencia de facilitar el voto presencial en los consulados o en las legaciones diplomáticos aumentando la red de 'colegios' electorales y por aumentar de tres a siete los días para poder votar, o bien enviar el voto por correo a la oficina consultar más próxima para que ésta a su vez lo reenvíe por valija diplomática a España.

EL PP CREE QUE NO HAY GARANTÍAS SUFICIENTES

No obstante, el PP no veía garantías suficientes de que la documentación electoral sea recibida efectivamente por el emigrante, ni de que sea él quien realmente deposita la papeleta en una sede no oficial de España y, además, denunciaba la falta de seguridad que, a su juicio, ofrecen las papeletas en blanco.

Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, prevé convocar la subcomisión electoral este mes. En esa reunión, los promotores del nuevo modelo urgirán al PP a despejar las dudas que tiene en torno a la propuesta del Gobierno y le apremiarán para que este asunto quede resuelto antes del inicio de mayo, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Según alegan estos grupos, la alternativa que ofrecen al voto rogado, el de la papeleta en blanco, es muy similar a la que se aplicaba en elecciones municipales antes de la reforma de 2011 y es un sistema parecido al que se sigue utilizando para los electores residentes en el extranjero temporalmente (ERTA).

En caso de que el PP no se mueva de su sitio, el resto de grupos no descarta presentar una proposición de reforma de la Ley Electoral del Régimen Electoral General (LOREG) para cambiar ese artículo relativo al voto rogado. Eso sí, sin el partido de Pablo Casado se dificultaría mucho más que esa modificación pudiera ver la luz antes de mayo, máxime cuando el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.