El Gobierno de Costa Rica pide criterio sobre la legalidad de los nombramientos de la canciller

El Gobierno de Costa Rica anunció hoy que solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) un criterio vinculante acerca de la legalidad de polémicos nombramientos hechos por la canciller, Epsy Campbell.

Campbell indicó este martes en un comunicado que con el fin de seguir el debido proceso tomó la decisión junto al presidente del país, Carlos Alvarado, de enviar la consulta a la Procuraduría, con el fin de "esclarecer cualquier aspecto relativo a estos casos".

Para que este tipo de resoluciones de la PGR sean vinculantes deben haber sido solicitadas por el Gobierno.

"Todos los nombramientos que se han realizado en puestos de dirección de la Cancillería se han ejecutado con el aval de Recursos Humanos y la Dirección Jurídica, ubicando además en ellos a personas de carrera diplomática y con una importante trayectoria en el servicio exterior", afirmó Campbell, quien también es vicepresidenta.

La Procuraduría ya emitió este martes un criterio, no vinculante porque no lo solicitó el Gobierno, sobre esos nombramientos, en el que señaló que las direcciones de la Cancillería no pueden ser considerados como puestos de confianza y que esos cargos deben ser ocupados por personas sujetas a requisitos del Estatuto de Servicio Exterior.

Este pronunciamiento de la PGR respondió a una consulta de la diputada del opositor Partido Liberación Nacional, Ana Karine Niño, acerca de las personas nombradas en la Dirección de Política Exterior y el cargo alterno de esa dependencia.

Diputados de oposición han exigido desde hace semanas la renuncia o destitución de Campbell debido a estos y otros nombramientos cuestionados, voces que han resurgido este martes tras conocerse el criterio publicado por la PGR.

Por ello, el Ejecutivo informó que solicitará el criterio vinculante con el objetivo de "aclarar, en su totalidad, las reglas que rigen para ocupar esos cargos".

"Al existir diferencias de criterio entre lo concluido por la Procuraduría y lo dictado por el Departamento de Recursos Humanos de la Cancillería y la Dirección Jurídica de la institución, lo que procedente es formular una consulta ante la PGR que dé como resultado un dictamen vinculante, y que será acatado en todos sus extremos por el Gobierno de la República", concluye el comunicado oficial.

Campbell, primera mujer en dirigir la cancillería y primera vicepresidenta negra de un país de América continental, compareció ante una comisión del Congreso, en octubre pasado, donde fue interrogada acerca de los nombramientos en la Cancillería.

La Fiscalía General investiga de oficio desde julio pasado los nombramientos realizados en la Cancillería para determinar si existe algún delito o irregularidad.

El presidente Carlos Alvarado ha manifestado en reiteradas ocasiones su confianza en la legalidad de las decisiones de su vicepresidenta y canciller.