El Gobierno dice a ERC que la vía independentista no lleva "a ninguna parte"

"La vía por la que van ustedes no conduce a ninguna parte", ha dicho este martes el titular de Agricultura en funciones, Luis Planas, a la portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortès, al responder una interpelación en la que le había reclamado "diálogo" con Cataluña y un referéndum sobre su independencia.

En la víspera de la Diada del 11 de septiembre, que según Cortès llevará mañana a las calles a "miles y miles" de catalanes para reclamar el derecho de "autodeterminación" de Cataluña, el ministro ha ratificado ante el pleno del Senado que el Ejecutivo apoya el diálogo "pero saltándose la Constitución nunca, ni la Constitución, ni la ley".

"Este Gobierno defiende la unidad de España y no va a haber ningún referéndum que la ponga en tela de juicio fuera de la Constitución y fuera de la ley", ha zanjado Planas, cuya cartera asumió las competencias de Política Territorial tras la salida de Meritxell Batet del Gobierno para incorporarse a la Presidencia del Congreso.

La interpelación ha servido para contrastar las demandas de la senadora de ERC en favor de un "diálogo" que debería servir para resolver el conflicto "político" que a su entender existe entre Cataluña y el Estado con la defensa de ese mismo diálogo por parte del Gobierno, pero siempre sujeto a la Constitución y las leyes.

Mirella Cortès ha denunciado además la existencia de "presos políticos" catalanes, como el caso del senador de ERC Raül Romeva, suspendido por la Mesa del Senado en tanto que el Tribunal Supremo dicta sentencia para los acusados del "procés" y cuya fotografía ha exhibido durante toda la sesión plenaria, colocada junto a su escaño.

Ha manifestado que "el senador más votado de toda Cataluña tendría que estar sentado a nuestro lado", pese a lo cual ha sido suspendido, lo cual considera un "auténtico escándalo democrático".

En todo caso, la senadora ha dejado clara la apuesta de ERC por el diálogo, ha remachado que su partido no renunciará "nunca" a practicarlo y ha lamentado que al otro lado de la mesa no haya nadie, para reiterar que "el 80 por ciento" de los catalanes quieren un referéndum para decidir si quieren o no una república.

Sin embargo, Luis Planas le ha recordado que el Gobierno socialista ha puesto en marcha todos los mecanismos de cooperación previstos en el Estatut y le ha reprochado que ERC no apoye dialogar en una mesa de partidos en el Parlament. "Ahí les falla el argumento", ha remarcado.

Ha negado también que Romeva y los otros encarcelados por el Supremo sean presos políticos porque este tribunal no juzga ideas sino "actos", y respecto al referéndum ha recordado que el Tribunal Constitucional ya se pronunció al desestimar esta posibilidad.

Y si Mirella Cortès le ha acusado de no querer cambiar la Carta Magna y de apostar por una España "impuesta por la fuerza" y por una Constitución que "sacraliza la España de hace siglos", Luis Planas le ha replicado que los independentistas "viven en una realidad virtual donde solo su universo existe".