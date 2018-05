Gobierno vasco rechaza que las medidas posteriores al fin de ETA se tomen "necesariamente" en el Pacto Antiterrorista

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que sería "un error" que el Gobierno central considerara que todas las medidas que hay que acordar en adelante tras la desaparición de ETA se deban tomar "necesariamente" en el Pacto Antiterrorista, y ha reiterado que "se pueden crear otros foros".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que vivió "de cerca" la creación del Pacto Antiterrorista en su época de diputado del PNV en el Congreso, y ha recordado que en el prólogo "se dirigían más ofensas al PNV y a EA que a ETA".

En este sentido, ha manifestado que, tras permanecer "un tiempo medio muerto, porque "nadie lo ha convocado y no se le ha dado vida", ahora el Gobierno central pretende recuperarlo, no se sabe "para qué". Además, ha recordado que los convocados son los partidos políticos y no los Gobiernos, y que cada formación plantea sus criterios y posturas, y decide acudir o no a la reunión.

De esta manera, ha considerado que "es importante destacar que el único foro para responder a los retos posteriores a ETA no puede ser ése", y ha explicado que "se pueden crear otros foros", y que, cuestiones como la propuesta de los Gobiernos vasco y navarro al central para "buscar un planteamiento compartido en torno a la política penitenciaria, no tiene por qué situarse a la fuerza en el seno del Pacto Antiterrorista".

"Sería un error que el Gobierno central creyera que todas las medidas a acordar en adelante sobre la época posterior a ETA se deben tomar necesariamente en ese foro. Hay un amplio ámbito, extensos y anchos campos, para buscar espacios e ir creando foros para los acuerdos", ha asegurado.

"CONVIVENCIA NORMALIZADA"

Asimismo, Josu Erkoreka ha destacado que las medidas a poner en marcha en la época abierta tras la disolución de ETA, "sobre todo las iniciativas en torno a la construcción de una convivencia normalizada", serán "más importantes y eficaces" cuanto más amplio sea el acuerdo entre las distintas formaciones políticas.

De esta forma, ha indicado que el primer planteamiento ético retrospectivo debe partir de "reconocer que alrededor del terrorismo se hizo mucho daño, que hubo víctimas de muchos tipos", y ha abogado por "una reflexión compartida" en torno a esa cuestión.

En su opinión, debe "quedar claro que la mayoría de la sociedad y que las instituciones vascas asumen ese criterio", que se ha superado "un tiempo ligado al terrorismo, que nadie lo recuerda con cariño y que la violencia es para todos algo que debe desaparecer del todo de nuestras vidas para construir la convivencia en el futuro".

En esta línea, ha afirmado que cada partido político hará su planteamiento al respecto y que el Parlamento Vasco puede ser "un lugar adecuado, aunque seguramente no el único", ya que todas las fuerzas políticas están representadas.

"Ahí veremos si de verdad hay alguna oportunidad efectiva para el acuerdo o no. Es un reto que tenemos ante nosotros, y creo que todos deberíamos unirnos, porque el acuerdo estaría más enraizado y sería más eficaz desde el punto de vista de los objetivos que se pretenden lograr", ha explicado.

Además, ha considerado que, "en la medida en que ETA no lo ha hecho", la izquierda abertzale deberá tener un gesto hacia las víctimas de la banda "más tarde o más temprano". Así, ha señalado que la distinción que hizo ETA entre víctimas es "éticamente inadecuado" y que, "de cara al futuro, hay que superarlo", por lo que, "si ETA ha desaparecido, alguien tendrá que hacer eso que no ha hecho ETA", en refencia a la izquierda abertzale.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Erkoreka ha manifestado que "hay que superar la excepcionalidad que hasta ahora se ha unido a la política penitenciaria", pero no "porque lo haya pedido ETA, sino porque lo pide la sociedad vasca y porque en las instituciones vascas se reivindicado una y otra vez".

"Incluso dirigentes del PP vasco han dicho, una y otra vez durante los últimos seis años que, si ETA desaparece, la política penitenciaria debería tener modificaciones. ETA ha desaparecido y, por lo tanto, a día de hoy, no hay motivos ni razones para que la actual política penitenciaria continúe en vigor", ha asegurado.