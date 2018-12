El Gobierno acelera las medidas para asegurar que España puede afrontar el Brexit "en cualquier escenario"

El Gobierno español está acelerando e intensificando la adopción de las medidas necesarias para asegurar que el país está "en condiciones de hacer frente a cualquier tipo de escenario que se pueda presentar" en relación con el Brexit, según ha dicho este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, en una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.

El ministro se refería así la posibilidad de que la salida británica se produzca finalmente sin acuerdo, después de que la primera ministra británica, Theresa May, pospusiera la votación del acuerdo en el Parlamento para evitar una derrota. La fecha máxima de aprobación, ha dicho, sería el 31 de enero, para no "entrar en colusión" con los plazos para la salida.

En este sentido, aunque ha dejado claro que no quería "interferir" en la política británica, ha advertido de que la victoria de May frente a quienes le plantearon una moción de censura es en realidad una "victoria pírrica" que demuestra su debilidad y complica el escenario, ya que si los resultados de esa votación se repitiesen en una votación del acuerdo de salida éste no saldría adelante

Mientras el Consejo Europeo se reúne este jueves y viernes y Bruselas, Borrell ha dicho no saber qué solución encontrarán los Veintisiete. Según ha afirmado, los Gobiernos quieren "ayudar" a May, pero ya han dejado claro que el acuerdo no es negociable, así que a él solo se le ocurre como solución algún tipo de declaración para aclarar algún punto que pueda suscitar dudas.

Además de defender, una vez más, la negociación española sobre Gibraltar, ha explicado los grandes ejes del acuerdo de salida y de la declaración política sobre la relación futura. En este ámbito, ha mencionado los aspectos para España: la estrecha cooperación aduanera, ya que Reino Unido es el tercer inversor en España; la pesca, preservando "el vínculo entre el acceso a las aguas (británicas) y el acceso a los mercados" y el transporte aéreo.

También ha explicado a los parlamentarios que la posibilidad de que Reino Unido quede de forma indefinida en una unión aduanera con la UE -mientras no se encuentre una solución mejor para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte-- es una de los motivos de descontento en Londres. "Milagros no se pueden hacer", ha dicho. Mientras siga en la unión aduanera, Reino Unido no podrá firmar sus propios acuerdos comerciales.

Por otro lado, Borrell se ha referido a las negociaciones para el próximo marco financiero plurianual (2021-2027), y ha reconocido que las posturas son distantes, con la dificultad añadida de que el acuerdo debe ser unánime. Los contribuyentes netos, ha dicho, quieren limitar el importe del presupuesto europeo al 1 por ciento del PIB de la Unión, mientras los llamados 'amigos de la cohesión' reclaman el 1,3 por ciento. Su vaticinio es que finalmente rondará el 1,19 o el 1,2 por ciento.

Otro problema es que los contribuyentes netos apoyan las nuevas prioridades del presupuesto -inmigración, fronteras, seguridad y defensa-- pero quieren detraer recursos de la Política Agrícola Común y la Política de Cohesión.

De hecho, al Gobierno español lo que más le preocupa en este momento son "los recortes que afectan a la PAC", porque su objetivo es mantener estas políticas tradicionales y, a la vez, prestar atención a las nuevas prioridades. Con ese objetivo, ha dicho, España se ha colocado como "país bisagra" que negocia "a dos bandas" con un espíritu europeísta y apostando por el proceso de integración europeo.

¿ANTES O DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?

Otra 'brecha' es que hay países, como España, que quieren un acuerdo antes de las elecciones europeas del próximo mayo o de que tome posesión la próxima Comisión -Borrell ha alegado que volver a empezar con una nueva Comisión y un nuevo Parlamento supondría más retrasos--, mientras otros países temen cómo puede influir en esas elecciones el acuerdo que se alcance.

En todo caso, el ministro ha advertido de que el futuro del proyecto europeo depende de que el presupuesto europeo se dote de recursos propios para no depender de aportaciones nacionales, particularmente a partir de tres recursos: un impuesto de transacciones financieras, una base consolidada del impuesto de sociedades y los beneficios del Banco Central Europeo.