El Gobierno confía en que la Fiscalía alemana sostenga su "tesis" sobre delitos de rebelión y malversación de Puigdemont

En declaraciones a los periodistas en Sevilla durante su presencia en la Convención Nacional del PP, Catalá ha explicado que, en relación con el proceso de extradición solicitado por el Tribunal Supremo de España a las autoridades judiciales alemanas, es un proceso judicial y corresponde decidir a un tribunal con los informes que emite la Fiscalía alemana.

Ha agregado que el lunes la Fiscalía alemana emitió un informe en el que avalaba el auto que había dictado el juez Llarena, tanto en la calificación de los tipos delictivos como en las medidas de prisión provisional, mientras que antes de ayer tuvimos la información de que la Audiencia territorial de Schweslig Holstein consideraba que, habiéndose acreditado la existencia de delitos, algunos de ellos no los valoraba con la intensidad suficiente, aunque iba adelante con el proceso de extradición.

Asimismo, el ministro ha agregado que este es un proceso en el que no caben recursos, sino que se plantean informes y que, en este sentido, la defensa de Puigdemont tendrá que emitir un informe, porque aunque el citado tribunal regional considere que no hay elementos de violencia suficiente como para que haya un delito de rebelión, sí que considera que puede darse la extradición por un delito de malversación.

Ha agregado que posteriormente habrá un informe de la Fiscalía alemana, que "razonablemente mantendrá su tesis de que existen elementos suficientes para conceder la extradición en materia de rebelión y de malversación".

Asimismo, Catalá ha considerado que estamos ante un proceso judicial con todas las garantías de un estado de derecho, como es Alemania, y ha defendido que los gobiernos tenemos que dedicarnos a hacer nuestra labor y a respetar la acción independiente de la justicia y la acción de la fiscalía y, por tanto, esperar a la resolución final de este asunto.

Catalá ha considerado que la colaboración internacional a través de las fiscalías permitirá que el fiscal alemán pueda sostener "su tesis con las pruebas suficientes", y ha defendido la labor de investigación e instrucción durante varios meses por parte el Tribunal Supremo español, así como que el auto de Llanera tiene fundamentos jurídicos sólidos.

El ministro ha insistido en que la labor de los gobiernos debe ser respetar la independencia del poder judicial y acatar las resoluciones judiciales.

En cuanto a si ha habido contactos entre ambos gobiernos, ha señalado que no, porque se trata de un procedimiento judicial en el que los gobiernos no tienen nada que decir ni aportar. "La mejor garantía de respeto a la independencia de los jueces es dejarles hacer su trabajo, no comentar sus resoluciones y esperar a que finalice el procedimiento en las próximas semanas", ha señalado.