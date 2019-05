El Gobierno de Guatemala aspira a proteger "información sensible" de Archivo

El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Enrique Degenhart, aseguró este lunes que el Archivo Histórico de la Policía Nacional -una entidad del Ministerio de Cultura apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- contiene "información sensible" que está "protegida por la Ley de Acceso a la Información Pública".

Degenhart dijo que los archivos son públicos y la población "tiene acceso", pero sostuvo que no va a permitir "que de forma masiva esos archivos sigan saliendo del país", pues "es información sensible y de seguridad nacional", por lo que "no puede haber instituciones extranjeras que tengan los archivos completos".

Sin mencionar nombres, el ministro del Interior comentó que "tengo entendido que hay denuncias en curso" contra personas que dieron el aval para que copias digitales de documentos del Archivo Histórico fueran "resguardadas" en otros países, como decenas de millones de documentos que se encuentran disponibles a la irrestricta consulta del público en la página web de la Universidad de Texas en Austin, EE.UU..

Agregó que hay "información restringida y definida por la Ley de Acceso a la Información Pública en relación a la identificación de personas" y que se debe definir la "profundidad" de los "documentos sensibles" y adelantó que si hay algún usuario que considere que su derecho legal "fue violado o violentado", debe considerarse información sensible.

Consultado acerca de si la propia Policía Nacional Civil podría pedir como "sensible" la información contenida en el Archivo Histórico, Degenhart afirmó que "sí, (que) es muy posible", lo que supondría que esos documentos no puedan ser consultados públicamente.

En esta semana crucial para el futuro del Archivo, en la que se debe definir la ampliación del usufructo del terreno propiedad de la Gobernación antes del viernes, Degenhart aseguró que hay una mesa técnica que está evaluando la "continuidad" del Archivo en las mismas instalaciones, pero advirtió que "no va a ser bajo las mismas condiciones".

Y el nuevo convenio de usufructo que se tendrá -afirmó- antes del viernes "cambiará" en la forma en la que la Policía Nacional Civil "participe", pues "es totalmente impensable que el Ministerio de Gobernación no tenga participación a través de la Policía en el manejo de sus propios archivos", apuntó.

Sin embargo, el Archivo corresponde a la extinta Policía Nacional, cuya temporalidad va de 1882 a 1997, mientras que la Policía Nacional Civil fue fundada en 1997, después de que se firmó la paz en Guatemala.

Degenhart enfatizó que si las instalaciones donde se ubica el Archivo "son propiedad de la Policía Nacional Civil" -un hospital a medio construir de los años 80 donde en 2005 fue hallado el Archivo escondido en condiciones de humedad y plagas-, se debe definir la modalidad de uso y consulta de dichos archivos, con la participación de la actual Policía.

La mesa técnica que trabaja en la ampliación del convenio, de la que Degenhart no pudo describir los integrantes pues no lo tenía "claro", también trabaja en la participación de la comunidad internacional, la cual debería ser "en beneficio institucional".

Este domingo, el ombudsman, Jordán Rodas, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los ministerios de Gobernación y Cultura "a favor del Archivo Histórico de la Policía Nacional, ante vencimiento del uso de inmueble donde funciona y preocupación por el resguardo de los documentos".

Además, la Asociación en Guatemala de Amigos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advirtió que el Archivo Histórico está en "grave peligro" porque "quienes impulsan la estrategia de cooptación del Estado están realizando acciones concretas que podrían significar la destrucción" del Archivo.

El Archivo Histórico de la Policía Nacional guatemalteco fue descubierto por la Procuraduría de los Derechos Humanos en el 2005, mientras su personal hacía una inspección en un hospital policial a medio construir, abandonado en la década de 1980, donde halló más de 80 millones de documentos amontonados unos sobre otros.

De ese total de documentos, en su mayoría administrativos, unos 60 millones correspondían al período histórico de la Policía, que se fundó en 1882 y se transformó en 1997, tras la firma de la paz, cuando pasó a llamarse Policía Nacional Civil.

Tras 14 años, la institución rescató, limpió, archivó y digitalizó más de 25 millones de documentos, correspondientes al período priorizado por la entidad: 1975-1985, los años más álgidos del conflicto armado en el país centroamericano.