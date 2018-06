El Gobierno de Melilla (PP) pedirá el traslado "de inmediato" de inmigrantes si se retiran las concertinas

Su consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura (PP), ha dicho que la propuesta del Gobierno del PSOE y del ministro del Interior, Fernando García Marlaska, "debería ser que, además de quitar las concertinas, paralelamente se intente llevar a todas esas personas que llegan lógicamente con muchas necesidades porque somos solidarios, pero no que los tengan aquí".

El responsable de asuntos sociales ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, si retiran las cuchillas de lo alto de la valla que separa Melilla con Marruecos, y con ello se facilite el acceso de los inmigrantes, "le pido que no los tengan aquí encarcelados, sino que, en cuanto lleguen a Melilla, se los lleven a otras comunidades autónomas que tengan más espacios y más recursos de los que tenemos nosotros".

Daniel Ventura ha indicado que su solicitud "es de sentido común" tras el anuncio realizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de estudiar la retirada las concertinas de las vallas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos, para lo que pedirá "informe complementario".

"Estamos de acuerdo, pero que, por favor, no los encierren aquí ni los retengan en Melilla, porque somos una ciudad de 12 kilómetros cuadrados que a diario cuenta con 100.000 personas, es decir, una de las densidades de población más altas de toda España".

MENAS

Además, como responsable de la política migratoria infantil, Daniel Ventura ha dicho que, con esta nueva política del Gobierno de Pedro Sánchez, "no me extrañaría que este año se superaran las 1.800 entradas de menores extranjeros no acompañados registradas en 2017".

El consejero de Bienestar Social ha subrayado, "para el que no lo sepa, que en Melilla por un lado tenemos el mar, y por otro la frontera con un país con una renta per capita 10 ó 12 veces inferior a la nuestra".

Por todo ello, ha recalcado que, "si esa es la propuesta (la intención de Grande Marlaska de retirar las concertinas de las vallas) para abordar la inmigración irregular, que se lleven de manera inmediata a los menores y mayores que entren en Melilla".