Gobierno de México está "valorando" reconocimiento a Jeanine Áñez en Bolivia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta este lunes la posibilidad de que su Gobierno reconozca a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, de quien el expresidente boliviano Evo Morales, asilado en México, afirma que encabeza un "gobierno de facto".

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador fue interrogado por una periodista respecto a si su Gobierno seguirá sin reconocer a Áñez como presidenta de Bolivia.

"Es un proceso, o sea, se está valorando. Esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores valorarlo en su momento. Así lo están haciendo otros países, no han resuelto. No sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido. Nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión", replicó.

El pasado miércoles, el Gobierno de México puntualizó que, por la Doctrina Estrada, que rige la política exterior del país, no debe otorgar "reconocimientos" a gobiernos extranjeros.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió un "texto íntegro" de la Doctrina Estrada, que señala que "México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante".

"En consecuencia, el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando cuando también lo considere procedente a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México", apunta el documento.

Y ello "sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o autoridades", concluye la Doctrina Estrada.

El martes pasado, la senadora Jeanine Áñez, de la Unidad Demócrata, asumió como presidenta interina de Bolivia dos días después de la renuncia de Evo Morales, ahora asilado político en México.

Desde México, Morales denunció en Twitter que en su país ha tenido lugar "el golpe más artero y nefasto de la historia", al reaccionar a la proclamación de Áñez como presidenta interina.

Y este domingo, Morales denunció delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la "represión" militar en su país.

En Twitter, Morales hizo una exigencia al "gobierno de facto" de Jeanine Áñez para que proceda a identificar a los autores intelectuales y materiales de las 24 muertos registradas los últimos días por la represión policial y militar.

Por otro lado, López Obrador fue interrogado en la conferencia de prensa sobre la situación de los mexicanos que se encuentran en Bolivia.

"Va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta semana sobre la situación de nuestros conciudadanos en Bolivia. Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo del transporte, la vía aérea para el retorno¿", respondió el mandatario.

Añadió que "e están viendo las dos opciones, pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial".