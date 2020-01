El Gobierno de Murcia defiende que la Ley del Mar Menor es "mucho más restrictiva" y pide "actuar" al Ejecutivo central

El consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, ha defendido que la Ley de Protección Integral del Mar Menor "es mucho más restrictiva" que la normativa existente hasta ahora, pero ha lamentado que "no va a ser suficiente si no se pone las pilas quien se las tiene que poner: el Gobierno de España que, de momento, no ha hecho absolutamente nada".

Celdrán ha contestado de esta forma a la Plataforma SOS Mar Menor, que este lunes ha lamentado que la Ley de Protección Integral del Mar Menor supone "un paso atrás" en "muchos aspectos" y, por ejemplo, el 75% de sus contenidos ya están regulados en otras leyes o planes, de forma que "no servirá para proteger la laguna salada".

A este respecto, Celdrán ha defendido que "se ha hecho un trabajo profesional, técnico y de consenso". Admite que puede haber colectivos que piensen que "hay que ir a más o a menos" pero "lo cierto es que tenemos ya en aplicación una ley que permite seguir avanzando en la protección del Mar Menor y que va a permitir que tengamos una completa recuperación a medio y largo plazo".

Sin embargo, ha advertido que "no es posible recuperar el Mar Menor solo con la ley, porque para eso hacen falta muchos más compromisos". No obstante, cree que el texto legal "viene a marcar el ámbito de compatibilización de usos en torno al Mar menor, siendo mucho más restrictivo en lo que tiene que ver con cualquier tipo de vertidos".

"Ojalá no pase pero, desgraciadamente, todo apunta a que podemos volver a tener una DANA y, entonces, la Ley no va a permitir que entren toneladas de lodo y barro arrastrados por las ramblas si no hay una actuación del Gobierno de España para priorizar y ponerse a trabajar en un plan que permita eliminar cualquier tipo de avenida", tal y como ha señalado el consejero. Así, critica que eso supondrá "una nueva puñalada medioambiental al Mar Menor".

Igualmente, lamenta que la Ley no servirá de nada "si no conseguimos que se hagan las inversiones necesarias en los ámbitos competenciales del Mar menor". Ha recordado que la Comunidad trató de probar una tecnología para extraer lodos del Mar Menor, a pesar de que no cuenta con competencias para hacerlo. "Tendrá que hacerlo quien tenga las competencias", según Celdrán, quien justifica que, por este motivo, está pidiendo constantemente al Gobierno central que "actúe".

"Entiendo que ha habido unas elecciones, pero ya hay un Gobierno de España", ha señalado Celdrán, quien ha instado al nuevo Ejecutivo central a que "priorice" la situación del Mar Menor, "que vengan por aquí a ver qué pueden hacer y que se pongan a trabajar como lo estamos haciendo nosotros, porque si no, la ley no va a servir de nada".

LA ALCALDESA DE SAN PEDRO PIDE LA IMPLICACIÓN DE TODOS

Celdrán ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa acompañado por la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, tras la reunión mantenida por la regidora municipal con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

En este sentido, Martínez ha pedido la implicación de "todas las administraciones" en la recuperación del Mar Menor, que "siempre ha sido el motor económico y turístico de San Pedro del Pinatar y de todos los municipios ribereños". A este respecto, ha señalado que no solo es necesario que el Ejecutivo regional lleve a cabo las actuaciones previstas en la Ley, sino que también hace falta que el Gobierno de la nación "nos eche una mano".

Ha destacado que la Semana Santa "está muy cerca" y "hay preocupación en todos los sectores". A su juicio, "hay que apostar por hacer definitivamente todo lo que haga falta". Ha reconocido que en San Pedro del Pinatar hay un problema de lodos y la Administración de Costas, dependiente del Estado, tiene que actuar. "Estamos preocupados porque se acercan las campañas y necesitamos que esa recuperación se consolide", ha remachado.

Al ser preguntada por el montante de la cuantía que el Presupuesto de la Comunidad para 2020 consignará a la recuperación del Mar Menor, Martínez ha recordado que las cuentas no están cerradas todavía, pero López Miras le ha confirmado que "las inversiones del Mar Menor tendrán un peso muy grande y que son la prioridad".

UN NUEVO PARQUE DE BOMBEROS

Además, desde el punto de vista turístico, se desarrollará un plan de promoción de la comarca, donde se implementarán nuevas líneas además del 'Sol y playa', como el turismo de naturaleza, gastronómico, el náutico o el deportivo, en el caso de San Pedro del Pinatar.

Durante la reunión también se abordaron proyectos de infraestructuras sanitarias y educativas, como la construcción de un nuevo consultorio médico en Lo Pagán, cuya licitación está prevista para este año o la sustitución de la cubierta de amianto en uno de los módulos del instituto Manuel Tárraga Esscribano, proyecto que ya ha sido licitado y que se espera llevar a cabo en verano.

Asimismo, durante el encuentro, el presidente de la Comunidad y la alcaldesa de San Pedro del Pinatar abordaronla construcción de un nuevo parque de bomberos "que permitirá reducir los tiempos de respuesta a menos de ocho minutos para cualquier tipo de incidencia", según subrayó Celdrán.

A este respecto, la alcaldesa puso a disposición del Gobierno regional los terrenos necesarios para la instalación de un parque de bomberos en el municipio. Este parque sustituirá y ampliará el servicio que actualmente se ofrece desde un retén instalado en la localidad.

En el área educativa también se abordó la construcción del módulo de acuicultura en el Instituto Manuel Tárraga Escribano y del nuevo pabellón de educación infantil en el colegio Maspalomas.