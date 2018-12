El Gobierno dice al PDeCAT que no se opone a las 'embajadas' autonómicas, si cumplen la ley y la Constitución

Xuclà pidió la opinión el Gobierno en una pregunta parlamentaria después de que, el pasado noviembre, el Ministerio de Exteriores informase en contra de la intención de la Generalitat de abrir seis nuevas oficinas en el extranjero, por considerar que serán utilizadas para "apoyar fines contrarios a los objetivos de la política exterior de España".

El diputado quiso saber, entonces, si el Gobierno se opone a que las comunidades autónomas tengan oficinas en el exterior para "impulsar su proyección" y promocionarse, y cómo valora el hecho de que todas las comunidades autónomas las tengan.

La respuesta, recogida por Europa Press, es que "el Gobierno valora" la la presencia de estas oficinas "en la medida en que contribuyen a una promoción de los intereses de estas en aquellos ámbitos competenciales que tienen un impacto exterior".

Después, añade que el Ejecutivo no se opone a la apertura de oficinas, siempre que se haga conforme a lo que dispone la Ley de Acción Exterior --que recoge la posibilidad de esas oficinas-- y que las oficinas en cuestión se ajusten "a los principios que establece la Ley y se adecuen a los objetivos de la política exterior", que están fijados por el Gobierno según el artículo 97 de la Constitución.

INFORME CONTRARIO A OFICINAS CATALANAS

Precisamente en virtud de esa Ley, Exteriores se pronunció el pasado noviembre contra la apertura de seis delegaciones de la Generalitat, concretamente en Europa Central (Viena), Países Bálticos (Tallin), Balcanes (Zagreb), Portugal (Lisboa), Países Nórdicos (Estocolmo) y Mediterráneo (Beirut). No obstante, el informe de Exteriores es preceptivo pero no vinculante, y no puede impedir que esas oficinas se abran.

Anteriormente, a finales de septiembre, Exteriores recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una primera oleada de oficinas abiertas por el Govern de Quim Torra porque la Generalitat no comunicó sus aperturas a tiempo de que el Gobierno emitiese sus informes --además de Exteriores, deben informar también Hacienda y Política Territorial--.

Además, el nuevo consejero de Asuntos Exteriores catalán, Alfred Bosch, ha avanzado que prevé abrir una tercera oleada de oficinas en el exterior.