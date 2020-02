El Gobierno apela a los barones del PP y duda que Casado esté en "condiciones" de regresar a la senda de responsabilidad

"Este país necesita una oposición centrada, constructiva y leal a los intereses de España (...) Necesita que el PP regrese a la senda de la responsabilidad, que lo haga el señor Casado y si Casado no está en esas condiciones, que lo haga el PP en su conjunto", ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero se ha mostrado "convencida" de que muchos "militantes y dirigentes" del PP --ha citado expresamente al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó-- "entienden que hay que renovar con absoluta normalidad, cumpliendo la ley y la Constitución, los órganos que hace más de un año se tenían que haber renovado".

CITA A FEIJOÓ

Es más, la portavoz ha advertido de que "no se entiende" que quien se autoproclama constitucionalista, "no cumpla la ley y la Constitución" y decida usar a las instituciones "como rehenes" por sus intereses partidistas.

Se refería así la portavoz al fracaso de la entrevista que mantuvieron el lunes en Moncloa el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado, en la que éste condicionó la colaboración a que Sánchez asuma prácticamente el programa del PP, rompiendo las negociaciones con los independentistas e incumpliendo compromisos adquiridos con Unidas Podemos.

Montero ha recordado al PP que su tarea como principal partido de la oposición es "ennoblecer las instituciones, no desprestigiarlas" y ha remarcado que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo son instituciones necesarias para el funcionamiento cotidiano del país.

ACUSA AL PP DE DETERIORAR LAS INSTITUCIONES

La portavoz ha querido recalcar que la mano del Gobierno seguirá tendida al PP para cuando este partido abandone "la política de obstrucción y de bloqueo" y deje de "vetar" la renovación de estos órganos porque es una "forma de deteriorar las instituciones".

Montero ha advertido de que el PP "no ha entendido" que uno de los principales problemas ciudadanos es "el desapego" de la política por la percepción de que las instituciones "no se preocupan de los problemas cotidianos, no hacen política útil y por tanto no sirven para el interés general".

Tras dejar claro que la oposición de derechas no conseguirá impedir que el Gobierno despliegue su "proyecto de país", ha reiterado la disposición del Gobierno a colaborar con el PP en cuanto éste abandone la "estrategia de la crispación y vuelva a ser un partido con sentido de Estado".