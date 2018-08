El Gobierno rechaza la acusación del PP de tener 500 enchufados porque es el partido del "dedazo" de Aznar y Rajoy

Margarita Robles reivindica una "política con corazón y humana" y acusa a PP y Cs de no haberse preocupado "nunca" por los problemas de la gente

Dice que el partido de Albert Rivera ha actuado como la extrema derecha siendo el "bastón" del PP y sin proyectos de contenido real

Pide a Cs que en vez de reclamar elecciones ayude a que España avance: "No se puede estar sometido permanentemente a periodos electorales"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que el PP es el partido "del dedazo" de José María Aznar y Mariano Rajoy y no puede a su juicio hablar "de enchufes" por parte del Gobierno y censurar los nombramientos que hace de personas, ha dicho, preparadas. "Si no lo hacen bien, critiquémosles, pero no previamente".

Así ha respondido la ministra al secretario general del PP, Teodoro García Ejea, quien en declaraciones a Europa Press censuró los más de 500 amigos y personas próximas a Pedro Sánchez que, según sus cuentas, ha colocado el Gobierno "en el aparato paralelo del Estado".

"No sé qué 500 cargos dice el PP, que se ha caracterizado siempre por el dedo de sus presidentes", ha afirmado Margarita Robles en una entrevista con Europa Press, en la que ha acusado a los 'populares' de hipocresía: se reían de las primarias del PSOE porque "les gustaba más el dedazo de Mariano Rajoy", aunque después han acabado por aplicar un sistema parecido. "Bienvenidos a los procesos participativos", ha agregado.

"EL PAÍS NECESITA POLÍTICAS SOCIALES"

La ministra ha criticado los dos años "perdidos" de Mariano Rajoy en esta Legislatura, apoyado en el "bastón" de un partido con posiciones "claramente de extrema derecha" como es a su juicio Ciudadanos. Ha acusado a estas dos formaciones de no haberse preocupado "nunca" por los problemas de la gente y ha defendido una política "con corazón y humana".

"Este país quiere y necesita políticas sociales, de contenido. Hay que reivindicar otro tipo de hacer política, con corazón, humana, en que los intereses de los partidos queden en segundo lugar y primen los intereses de los ciudadanos", ha dicho.

En esta línea ha calificado de "irresponsabilidad" que la mayoría del Congreso rechazara el techo de gasto aprobado por el Gobierno, paso previo para elaborar y aprobar los Presupuestos de 2019. Margarita Robles ha dicho que esa senda de estabilidad compaginaba las exigencias de la Unión Europea con inversión social y que ve incomprensible que partidos como Podemos no lo apoyaran.

AGOTAR LA LEGISLATURA

Ha añadido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la intención de agotar la Legislatura porque tiene "el compromiso de mejorar la vida de los ciudadanos", por lo que ha pedido al resto de partidos que negocien con voluntad de llegar a acuerdos en el Parlamento.

Margarita Robles ha incluido en este llamamiento al partido del Albert Rivera, al que ha acusado de haber dado apoyo al Gobierno del PP sin impulsar ninguna propuesta "de contenido real". En lugar de reclamar elecciones, le ha reclamado "que haga lo posible" para que este país pueda avanzar en aspectos de contenido social. "No puede ser que España esté sometida permanentemente a periodos electorales", ha apuntado.

También ha dirigido un mensaje a los partidos independentistas que también hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez tras la moción de censura, a los que igualmente reclama que aparquen el partidismo y apoyen políticas sociales. "Nuestro programa de gobierno está pensado para todos los ciudadanos, incluidos los de Cataluña. Cataluña es España", ha afirmado.