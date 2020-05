El Gobierno avisa al PP será responsable del caos si no se prorroga la alarma

El Gobierno ha advertido al Partido Popular de que será responsable del "caos" y del "desorden" que puede producirse si no apoya la prórroga del estado de alarma, porque gobierna en varias comunidades y es por tanto "corresponsable de la gestión" de la pandemia.

Así lo ha apuntado en rueda de prensa el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, tras conocerse la intención del PP de no apoyar la prórroga del estado de alarma, a dos días de que el Congreso la debate y la vote.

El ministro ha reclamado al PP que no actúe con la intención de "debilitar" al Ejecutivo y ha advertido también de que el principal partido de la oposición "no se puede abstener", porque eso sería lo mismo que hacen partidos como Vox, que "no están comprometidos con la gobernanza" y que sólo buscan el citado caos o "el fin de todo".

Ha reclamado al PP que diga "qué pretende" con esta estrategia y ha añadido que espera que el partido de Pablo Casado no vaya "de farol" porque no se puede en un tema "tan serio como éste" y ante momentos tan duros, en los que no se debe pensar en "jugadas políticas" sino en decisiones que vayan en interés del conjunto de la ciudadanía.

"Mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos", ha dicho, por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para quien el estado de alarma es "imprescindible" tanto "para seguir controlando la epidemia" como para que en caso de que haya rebrotes se puedan "reactivar mecanismos" que han demostrado ser eficaces.

Illa ha subrayado que ha sido gracias a este instrumento constitucional, el único por el que se pueden ordenar restricciones de movilidad de los ciudadanos, el que ha permitido pasar de un aumento de contagios del 35 por ciento al 0,16 por ciento registrado en las últimas veinticuatro horas.

En esta comparecencia, José Luis Ábalos ha insistido en que el Gobierno ya ha dicho en numerosas ocasiones que la desescalada va a ser "más compleja" incluso que el periodo de contención y control de la pandemia vivido hasta ahora y por eso es necesario mantener el estado de alarma.

Lo contrario es "tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables", ha reiterado el también secretario de Organización del PSOE, quien ha asegurado que el Gobierno está hablando con el resto de las fuerzas políticas para recabar apoyos a la prórroga, pero ha insistido en dirigir su mensaje al principal partido de la oposición.

Ábalos ha subrayado que la alarma debe seguir activa para permitir las restricciones de movilidad en caso de que el inicio de la desescalada provoque un repunte de contagios.

Pero, además, ha advertido de que esta herramienta constitucional es la que permite que se mantengan los ERTE por fuerza mayor, porque sin estado de alarma no se dan las circunstancias excepcionales por las que se pueden aprobar esos instrumentos laborales. Sin la alarma, "la razón de fuerza mayor no quedaría amparada", ha dicho.

Si los españoles se han sacrificado como lo han hecho todas estas semanas, ha continuado el ministro, los dirigentes políticos deben ser responsables y no dar pie a que todo ese esfuerzo "caiga en saco roto".

Y se ha dirigido "sobre todo al PP" para que "no se deje arrastrar por quienes se valen de bulos y burdas manipulaciones para acabar con la mejor defensa del coronavirus".

Ábalos ha dicho que el Ejecutivo no espera "ni acatamiento" ni cheques en blanco, y ha asegurado que una medida de la envergadura del estado de alarma no estaba en su programa de Gobierno ni se corresponde con su ideología, pero ha añadido que dicha medida se toma "pensando en el interés de España".

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno no se ha planteado en ningún momento someterse a una cuestión de confianza, porque "no está débil", aunque se le pretenda debilitar, y porque está sacando adelante todas sus iniciativas en el Congreso con el apoyo de unos y de otros.