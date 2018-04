El Gobierno insiste en que el Reino Unido abandonará la unión aduanera

El Gobierno británico insiste en que el Reino Unido abandonará la unión aduanera comunitaria una vez se materialice el "brexit", según reveló hoy una fuente de Downing Street a la cadena BBC.

El Ejecutivo británico sufrió el pasado miércoles su primera derrota en la tramitación de la ley del "brexit" en la Cámara de los Lores, que respaldó por 348 votos a favor y 225 en contra una enmienda favorable a que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera comunitaria.

Como consecuencia de esa votación, los diputados de la Cámara de los Comunes tendrán la oportunidad de debatir sobre el asunto el próximo miércoles en sede parlamentaria.

Según publicó ayer el rotativo "The Sunday Times", esa derrota en la Cámara de los Lores ha llevado al gabinete de la primera ministra británica, Theresa May, a replantearse su postura y tantear la posibilidad de inclinarse ante la presión del Parlamento para mantenerse dentro de la unión aduanera.

Pero esta opción fue negada hoy a la BBC por una fuente de Downing Street, residencia oficial de la primera ministra, que reiteró que el Reino Unido "no permanecerá en la unión aduanera ni se unirá a una nueva".

Los partidarios de que el país se mantenga dentro de la unión aduanera cuando abandone la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo de 2019 defienden que eso ayudaría a mantener una frontera abierta entre Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte, uno de los temas más controvertidos de las negociaciones del "brexit".

La UE propone que Irlanda del Norte se mantenga dentro del mercado único y la unión aduanera aunque el resto del país los abandone, a fin de proteger la invisibilidad de su frontera con la República de Irlanda y el proceso de paz.

Sin embargo, el Ejecutivo británico rechaza esa posibilidad porque "amenaza la integridad constitucional del Reino Unido".

Por el contrario, los que se inclinan por la salida de la unión aduanera -por la cual los países acuerdan aplicar los mismos impuestos sobre la importaciones a bienes que no pertenezcan al club- opinan que, de no abandonarla, el país no podrá cerrar acuerdos comerciales con países de todo el mundo.

Así, el tema se debatirá el próximo jueves en la Cámara de los Comunes y se celebrará una votación que, aun siendo no vinculante, podría ser suponer un indicador de la oposición a la que se enfrenta el Gobierno en este punto, que han tomado como "buque insignia" del "brexit".