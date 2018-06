El Gobierno de Skopje aprueba el acuerdo sobre el nombre con Grecia y lo remite a Parlamento

El Gobierno de Skopje ha aprobado esta mañana el acuerdo sobre el futuro nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) y lo ha remitido al Parlamento como proyecto de ley.

El acuerdo firmado este domingo con Grecia en una ceremonia celebrada en el lago fronterizo de Prespa contempla que, una vez superado un complicado proceso de ratificación, el nombre definitivo de esta exrepública yugoslava pasaría a ser República de Macedonia del Norte.

La votación en el Parlamento macedonio es el primer paso en este largo recorrido, que además contempla la convocatoria de un referéndum y una reforma de la Constitución, cuya aplicación requerirá del apoyo de dos tercios de la cámara.

Se prevé que el proyecto de ley se tramite por el procedimiento acelerado, lo que implica que la votación deberá realizarse en un plazo de tres días desde el inicio del debate.

Para poder ser aprobado, el proyecto de ley requiere el apoyo de la mayoría simple del Parlamento.

Su aprobación se da por segura, pues la coalición de gobierno de Zoran Zaev, formada por los socialdemócratas y dos partidos de la minoría albanesa, cuentan con suficiente mayoría.

Más difícil se antoja la reforma constitucional, pues la oposición conservadora ha anunciado que no respaldará el acuerdo.

Tampoco pretende apoyarlo el presidente del país, Gjorge Ivanov, procedente de las filas conservadoras y a quien la ley sería remitida nada más aprobarse en la cámara.

Ivanov ha anunciado que de ninguna de las maneras está dispuesto a firmar la ley en cuestión.

Si un proyecto de ley aprobado en el Parlamento no es firmado por el residente, no puede publicarse en el Boletín Oficial y no puede entrar en vigor.

Si Ivanov se niega a firmar el acuerdo deberá regresar al Parlamento, donde se votaría por segunda vez y requerirá la mayoría absoluta de la cámara, es decir 61 de los 120 diputados.

La Constitución establece que después de la segunda votación en el Parlamento, el presidente "está obligado" a firmar una ley.

Sin embargo, a principios de año Ivanov ya rehusó firmar una ley que convertía el albanés en segunda lengua oficial, a pesar de que el Parlamento votó dos veces a favor de esta ley.

Para ello, Ivanov utilizó una maniobra legislativa con la que se veta una ley a través de la inacción y sin límite de tiempo.