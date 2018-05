El Gobierno avisa a Torra que actuará igual si incumple la ley: "Los vendedores de seguros deben valorar el riesgo

El portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha advertido este viernes al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Quim Torra, que el Gobierno "volverá a actuar exactamente igual" si "se incumple la ley. A un día de que comience el debate de investidura en el Parlamento catalán, ha dicho que Torra, que fue vendedor de seguros, "debe valorar el riesgo" de sus palabras y hechos.

"No sabemos lo que va a decir. He oído que Torra fue vendedor de seguros. Seguro que valora perfectamente el riesgo de las cosas que dice y hace, por lo que espero que lo haga", ha manifestado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha presidido Mariano Rajoy.

Méndez de Vigo ha afirmado que el Gobierno del PP ha dado "clara muestra" de que actúa con "firmeza y serenidad" cuando se incumple la ley, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y ha recalcado que "buena prueba de ello" es la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante el desafío secesionista, que ha llevado además que algunas personas estén rindiendo cuentas ante la Justicia. "Si incumple la ley, el Gobierno volverá a actuar igual", ha enfatizado.

"DIÁLOGO DENTRO DE LA LEY Y SIN FECHA DE CADUCIDAD"

Preguntado si entonces volverá a aplicar el 155, el ministro ha indicado que no le gusta "especular" sobre "hipótesis" pero ha recalcado que el Ejecutivo del PP "no dudará en actuar con firmeza si se produce una situación similar".

Dicho esto, ha querido enviar un "mensaje de diálogo" para que "estas cosas no vuelvan a producirse" porque no "benefician en nada" a los catalanes. En su opinión, el presidente de la Generalitat tiene que tomarse como primera labor "coser los enfrentamientos y es muy importante que sea el presidente de todos los catalanes". "El Gobierno siempre está dispuesto y abierto al diálogo dentro de la ley y sin fecha de caducidad", ha agregado.

Méndez de Vigo ha destacado que Torra ha sido "propuesto por un señor fugado en Berlin", en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha recordado que el Gobierno lo que ha defendido en todo este tiempo es que el candidato a la investidura tiene que ser "viable". De hecho, ha recordado que cuando no se ha cumplido la ley han recurrido ante los tribunales, que ya ha establecido una "doctrina muy clara" al subrayar que no cabía investidura a distancia o por voto delegado.

UN CANDIDATO "VIABLE"

En este sentido, ha indicado que el candidato a la Presidencia de la Generalitat tiene que "cumplir con los requisitos que establece la ley para ser investido. "Esperaremos a ver qué es lo que sucede pero hay que aprender de las experiencias pasadas", ha afirmado, para abundar que el candidato investido tiene que acomodarse a lo establecido en la Constitución y el Estatuto de Cataluña.

Además, Méndez de Vigo ha recordado que el artículo 155 de la Constitución seguirá vigente hasta que "tome posesión" el nuevo Gobierno catalán salido de las elecciones del pasado mes de diciembre. "Esperamos que quien sea investido, si lo es, cumpla con la ley y sea el presidente de todos los catalanes y no solamente de una parte de los catalanes", ha apuntado.

CRÍTICAS A ALBERT RIVERA

Ante la petición de Ciudadanos para que siga vigente el 155, el portavoz del Gobierno ha pedido al presidente de este partido, Albert Rivera, "responsabilidad, unidad y madurez" para abordar la situación en Cataluña. "Si todos adoptamos responsabilidad, unidad y madurez, nos irá bien", ha señalado, y ha recordado que en Cataluña en los últimos meses se ha asistido a "momentos duros y muy preocupantes".

Después de que Rivera dijese este miércoles que dejaba de apoyar al Ejecutivo de Mariano Rajoy en su gestión del artículo 155, el ministro portavoz ha rechazado pronunciarse sobre si cree que esta posición responde a "electoralismo", pero ha apuntado que "un político responsable tiene que buscar la unidad".

Méndez de Vigo ha indicado que la relación con PSOE y Cs es "fluida y normal", aunque ha dicho desconocer si Mariano Rajoy ha hablado con los líderes de estos partidos sobre Cataluña recientemente. A su entender, "lo importante" es mantener y mostrar la unidad que han mantenido hasta ahora ante el desafío secesionista.

CONTROL DE LAS CUENTAS A TRAVÉS DEL FLA

Además, Méndez de Vigo ha confirmado que el Gobierno mantendrá el control reforzado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en Cataluña aunque decaiga la intervención del artículo 155 de la Constitución si finalmente se forma gobierno en esta comunidad autónoma.

"La intervención en Cataluña, casi todas ellas se refieren o quedan subsumidas en el artículo 155, me refiero a la intervención económica o financiera, salvo creo que la del año 2015, que no tiene nada que ver con lo que vimos posteriormente sino que tenía que ver con el FLA y aquella no fue recurrida en su momento por la Generalitat de Cataluña. Esa estaría en vigor y las otras que están subsumidas en el 155, decaerían con el 155", ha aseverado.

DENUNCIAS POR ADOCTRINAMIENTO

Al ser preguntado si las denuncia por adoctrinamiento en escuelas tras el 155 son hechos puntuales, Méndez de Vigo ha indicado que las denuncias se han producido son "escalonadas" a lo largo del tiempo.

Según ha recordado, el Ministerio emitió tres requerimientos antes del 1-O y otros tres después, muchos bajo supervisión judicial. También ha indicado que los secretarios de Estado de Interior y Educación se reunieron con familiares que habían denunciado. "Desde el 155 ha descendido muy notablemente el número de casos", ha concluido.