El Gobierno Vasco cree que el diálogo entre el Estado y Cataluña no se debe romper ni en los momentos "más difíciles"

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido a la negativa de Sánchez a mantener un encuentro o una conversación telefónica con Torra hasta que éste no condene de forma "rotunda" los episodios de violencia registrados en los últimos días en Cataluña.

El presidente del Ejecutivo vasco ha reiterado su convencimiento de que el conflicto de Cataluña solo se resolverá a través del "diálogo" político y de una negociación "real, sincera y constructiva". Erkoreka, que ha afirmado que esto es algo que ya "nadie pone en cuestión", ha advertido de que "si el diálogo está roto, debe restablecerse".

MOMENTO "PREELECTORAL"

"La comunicación entre las instituciones nunca se debe romper; ni en los momentos más difíciles ni en los momentos preelectorales", ha manifestado. Por ese motivo, ha mostrado su esperanza de que el diálogo entre las instituciones catalanas y españolas "fructifique".

No obstante, respecto al rechazo de Sánchez a hablar con Torra hasta que no condene la violencia con "rotundidad", Erkoreka ha precisado que el Gobierno Vasco no es el que debe decir "quién debe protagonizar personalmente ese diálogo".