Gobierno Vasco cree que la propuesta de Celáa para revertir los recortes del PP en Educación es "un muy buen paso"

Jorge Arévalo se ha referido, de esta forma, a la intención del Gobierno central, anunciada ayer por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, de llevar al Consejo de Ministros después del verano el anteproyecto de ley con el que quiere revertir tres artículos del real decreto ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

En la reunión sectorial de este pasado lunes, Celáa anunció la intención de su Ministerio de revertir los recortes del Gobierno del PP en Educación, rebajando los ratios de alumno por profesor, y reduciendo el horario lectivo de los docentes y los días de baja para sustituir a un profesional.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Pres, Arévalo, ha señalado que "es intención" de Celáa que que se deje de recortar en Educación, y lo que está haciendo es "posibilitarlo a través de diferentes normas que irán poniendo en marcha", entre ellas y de entrada, con anteproyecto de un decreto ley para empezar a eliminar esos recortes", posibilitando que cada comunidad autónoma lo haga "de la manera que crea más oportuna, sobre todo en el ámbito de recuperar las horas lectivas de profesorado en el aula y reducir también los ratios".

Tras recordar que Euskadi "no recortó ni en horas lectivas ni aumentó los ratios del alumnado", como marcaba el decreto del anterior Gobierno del PP, Arévalo ha considerado que la propuesta para eliminar los recortes aplicados por el PP en Educación, "lo que ratifica es que nosotros hicimos el trabajo bien hecho, que teníamos que mantener eso, y, de hecho, la ministra hace algo que nos parece absolutamente razonable, que es volver a lo que estábamos haciendo anteriormente".

El viceconsejero de Formación Profesional ha destacado que "hay otras comunidades autónomas, bastantes por ciento, que opinaban lo mismo" que Euskadi, ha insistido en que lo anunciado por Celáa es "un muy buen paso", aunque "hay que hacer más cosas".

Según ha explicado, en la sectorial de ayer, que fue "muy positiva", la ministra Celáa trasladó a las comunidades autónomas "sus líneas estratégicas, pero como intención, y todavía nos tiene que ir trasladando cómo lo va a ir haciendo".

Arévalo ha asegurado observar en Isabel Celáa un cambio "muy grande" respecto a su antecesor, Iñigo Méndez de Vigo. "Escuchar a una ministra explicar el ámbito de la colaboración y el diálogo abierto, y hablar de la lealtad institucional y del respecto a la garantía del autogobierno para nosotros es fundamental, y se agradece mucho, porque vemos que va por una línea que nosotros siempre hemos defendido", ha reconocido.

"Si a eso le añadimos su intención de repensar la educación para modernizarla, para ir preparando a las personas desde una perspectiva diferente, absolutamente necesaria de cara al futuro, o lo que supone también el impulso a la FP, estamos muy contentos, si es que eso se va llevando a cabo", ha reiterado, para indicar que la intención de Celáa es celebrar otra reunión sectorial a lo largo del próximo trimestre, antes de que finalice el año.

Por otro lado, se ha referido a la decisión de los consejeros de Educación de las comunidades de Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja de abandonar anticipadamente la reunión sectorial al considerar como "una chapuza" la convocatoria de la reunión, la primera con Isabel Celaá al frente de la cartera de Educación.

En su opinión, "en la reunión no hubo nada como para se levantarán la mesa". "Me pareció una sobreactuación en un momento, además, en que la ministra y su equipo estaban explicando, de una manera muy razonable, cómo querían llevar adelante todo", ha afirmado, para criticar que los representantes del PP "pidieron que se explicaran cosas que en ese momento no venían a cuento y aprovecharon para salir de la reunión", pero la ministra de Educación "planteó una reunión abierta, muy razonable, y muy bien explicada, y no era como para haberse levantado de la mesa".

OPE DE SECUNDARIA Y FP

Sobre el elevado número de suspensos en la OPE de Secundaria y FP del pasado mes de junio, Jorge Arévalo ha explicado que su departamento está analizando las posibles causas. "Lo vamos a mirar a fondo, sobre todo en la OPE de FP", ha dicho, para destacar que "se mantiene" la matriculación en Formación Profesional, que "no va a bajar".

Según ha asegurado, los tribunales son "plenamente autónomos para plantear las pruebas y evaluarlas". "Tenemos un muy buen profesorado para hacer ese trabajo en los tribunales, y queremos ir analizando qué es lo que ha pasado", ha insistido, para explicar que hace tiempo ya trasladaron al Ministerio de Educación la necesidad de "cambiar los temarios, que se están quedando muy viejos y hay que actualizarlos", por lo que espera que el Ministerio "lo vaya haciendo en breve".