Gobierno Vasco acusa a EH Bildu y PP de "situarse fuera" del acuerdo de nuevo Estatuto para vender "sus esencias puras"

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Autogobierno y Gobernanza, Josu Erkoreka, ha acusado a EH Bildu y al PP de "situarse fuera" del acuerdo sobre el nuevo Estatuto para vender "sus esencias puras", frente al "esfuerzo" de consenso realizado por el PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Además, espera que la ponencia de autogobierno "aumente e intensifique" el acuerdo alcanzado por el grupo de expertos.

Erkoreka se ha referido, de esta forma, al trabajo de la comisión de juristas designados por los grupos parlamentarios para elaborar un borrador de nuevo Estatuto Político, que concluyó el pasado lunes con la entrega en la Cámara de tres textos articulados: uno mayoritario, apoyado por jeltzales, socialistas y moradas, aunque con discrepancias en forma de votos particulares, el de EH Bildu y otro del PP.

El portavoz del Ejecutivo ha considerado que la coalición soberanista y los populares "no han querido buscar el acuerdo, contaminarse con los demás ni participar en el encuentro". "Sencillamente, han querido expresar sus puntos y posiciones con nitidez, con claridad y pureza. Son las esencias puras que se expresan sin contaminación de ningún tipo", ha añadido.

Si embargo, ha resaltado que el tercer documento "es fruto del esfuerzo de colaboración, del compromiso por alcanzar un acuerdo que han asumido tres formaciones políticas, el PNV, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos".

"Es cierto que no entraña un acuerdo al cien por cien, ni mucho menos. Hay un 80 por ciento de coincidencias, de sintonía en torno a materias sociales, políticas e institucionales muy avanzado, pero también existen discrepancias en algunos asuntos, no menores", ha admitido.

Uno de los asuntos más polémicos ha sido el derecho a decidir, que PNV y Elkarrekin Podemos plasman "de diferente manera" en el documento, mientras el PSE-EE se desmarca con un voto particular discrepante. No obstante, ha añadido que "hay un tronco común en el que el 80% de su contenidos está compartido, como consecuencia de un esfuerzo y de un trabajo que se ha desarrollado por buscar el acuerdo".

A su entender, EH Bildu y el PP "han trabajado, probablemente, por lo contrario, por situarse fuera del acuerdo". "Han buscado, consciente y deliberadamente, situarse fuera del acuerdo para vender sus esencias puras", ha insistido.

TRABAJO EN LA PONENCIA

En cuanto a la ponencia de autogobierno, en la que ahora volverán a trabajar los cinco partidos políticos, ha apuntado que desconoce si su trabajo "cuajará o no en un acuerdo al cien por cien" y si será "posible aumentar e intensificar o no el acuerdo alcanzado en la comisión técnica".

Josu Erkoreka ha reiterado que lo que hay es "un tronco común, en el que se han comprometido estas tres formaciones políticas de cara a la definición de ese escenario de autogobierno, del marco de convivencia futuro".

También se ha referido al voto particular presentado al derecho a decidir por el experto designado por el PSE-EE, Alberto López Basaguren, en el que hace "una serie de reflexiones interesantes". Por un lado, ha explicado que "se hace eco de una sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que es una reivindicación posible y legítima en el marco de la Constitución".

"Por tanto, no se opone radicalmente", ha añadido, para señalar que sí considera que "el ejercicio o no de un hipotético derecho a decidir no es una solución adecuada para garantizar la cohesión social y la articulación de una convivencia armónica de cara al futuro".

Además, ha recordado que "concluye diciendo que, como decía el Tribunal Supremo de Canadá, cuando una comunidad reivindica y hace un planteamiento reiterado de secesión durante un montón de tiempo, la respuesta tiene que ser profundamente democrática". "Si esa respuesta profundamente democrática tiene que articularse a través de una consulta u otra fórmula, se podrá debatir", ha manifestado.

En todo caso, cree que, con la reflexión de Basaguren, se abren vías y ofrece "una posibilidad para buscar un espacio compartido de cara al futuro porque el marco constitucional está ahí y el compromiso por la solución profundamente democrática también está ahí".

Por todo ello, ha puesto en valor "el esfuerzo que tres formaciones políticas han hecho para trabajar por el acuerdo con sus limitaciones", mientras "otras formaciones han hecho un esfuerzo por lo contrario, por situarse al margen del acuerdo casi de manera consciente y voluntaria".