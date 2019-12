Gobierno Vasco lamenta que el Ejecutivo de Sánchez haya priorizado otras cuestiones en vez de cumplir las transferencias

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha lamentado que "por las razones que fuera" el Gobierno socialista de Pedro Sánchez haya "priorizado" otras cuestiones en vez de cumplir con las transferencias pendientes con Euskadi. "Nada hubiese impedido que retomara la agenda y se analizaran en la comisión mixta de transferencias las materias comprometidas", ha lamentado.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Erkoreka ha indicado asimismo que el Ejecutivo vasco no va renunciar a la posibilidad de que se hagan efectivas algunas transferencias por "aferrarse" a que la referida a gestión de la Seguridad Social "tenga que ser prioritaria".

Tras valorar que el Gobierno Vasco llega "a la parte final de legislatura" con un "alto cumplimiento del programa de gobierno y las cuentas publicas puestas al día", el consejero ha reconocido no obstante que en lo que respecta al cumplimiento del calendario de transferencias por parte del Ejecutivo central "no se puede decir lo mismo".

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de enero ambos ejecutivos alcanzaron un acuerdo respecto al calendario de transferencias pendientes a Euskadi, pero ha lamentado que desde la convocatoria de elecciones generales de abril "todo ha quedado bloqueado".

"Con la situación del gobierno en funciones no le ha dado por impulsar los trabajos de la comisión mixta de transferencias. Todo ha quedado empantanado y esperamos que el Gobierno central, tan pronto como se constituya y por eso pedimos que lo haga cuanto antes, preste atención a la agenda vasca y al compromiso adquirido", ha confiado.

Erkoreka, que ha recordado que pese a todo "en interinidad se pueden hacer cosas", ha advertido de que la ley determina que cuando un gobierno está en funciones "debe atender a la agenda ordinaria del gobierno".

"¿Qué mas ordinario en la agenda de un gobierno que cumplir la ley? Aquí estamos hablando de dar cumplimiento a un Estatuto... nada hubiese impedido que el Gobierno central retomara la agenda y se analizaran las materias comprometidas", ha subrayado.

Por ello, ha lamentado que, "por las razones que fuera", el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez haya "preferido dar prioridad a otras cuestiones".

"AL ALCANCE DE NUESTRA MANO"

Respecto al hecho de que la legislatura vasca concluya en 2020 y cómo puede afectar al calendario de transferencias, Erkoreka ha resaltado que el Ejecutivo vasco hará "todo lo que esté al alcance de nuestra mano".

"Tan pronto como se constituya el nuevo gobierno tomaremos contacto con él y tan pronto como el Ministerio encargado de las transferencias tenga un titular me sentaré con él y le plantearé la necesidad de retomar las negociaciones para que no se demoren por más tiempo", ha indicado, para añadir que por parte del Gobierno Vasco "objeciones o limitaciones de otro tipo no habrá".

Respecto a qué materias se encuentran "señaladas en rojo" en el calendario de transferencias, Erkoreka ha destacado que el Gobierno central tiene señalado "lo que tiene que ver con la seguridad social".

"No niegan que esa transferencia se la deben a Euskadi al estar recogida en el Estatuto de Gernika, como ha reconocido recientemente el Tribunal Constitucional, pero sin embargo consideran que no es prioritaria y que es mejor prestar atención a otros asuntos con anterioridad", ha detallado, para añadir que por su parte el Gobierno Vasco sí la tiene calificada como "prioritaria" en el acuerdo de gobierno con el PSE aunque "no hemos hecho cuestión fundamental de este tema".

"No vamos a renunciar a la posibilidad de que se hagan efectivas algunas transferencias por aferrarnos a que esa tenga que ser prioritaria", ha añadido.

INVESTIDURA

Por otro lado, ha recordado que en el Estado se llevan muchos meses con un gobierno interino lo que "está siendo un problema para quienes tenemos una responsabilidad publica que en parte debe gestionarse conjuntamente con el central".

"Parte de nuestro programa de gobierno deben gestionarse con el gobierno central conjuntamente y mientras éste no se constituya estamos demorando el cumplimiento de nuestro propio programa de gobierno", ha criticado.

Por último, ha reconocido que es "un poco singular" el hecho de que la investidura pueda depender de ERC y de un informe de la Abogacía del Estado. "Hasta la fecha, circunstancias como la actual no se habían producido pero la política está también, entre otras cosas, para sorprender", ha finalizado.