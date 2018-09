El Gobierno Vasco pide "más ambición" en la supresión de aforamientos

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha avalado hoy la supresión de los aforamientos que planteaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero ha pedido que "sea más ambicioso" y no ponga límites "de difícil justificación" a esta reforma.

En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz ha apostado por que no haya aforados, pero ha dejado claro que es partidario de que "se supriman todos, no de mantener unos sí y otros no".

En el caso de Euskadi ha recordado que esta cuestión está recogida en el Estatuto de Gernika y que por tanto su modificación está ligada a una reforma estatutaria.