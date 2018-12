El Gobierno Vasco preocupado por que el mensaje antiautonómico de Vox cale en España

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha mostrado hoy su "preocupación e inquietud" por que el mensaje antiautonómico de Vox, al igual que ha ocurrido en las elecciones andaluzas, influya en el comportamiento electoral de los ciudadanos en los próximos comicios generales.

Erkoreka ha hecho esta reflexión a preguntas de los periodistas sobre el resultado de los comicios andaluces, en los que Vox ha logrado doce escaños y puede ser determinante para formar gobierno.

En una rueda de prensa para hablar de temas de actualidad política, ha subrayado que los resultados en Andalucía ponen de manifiesto que ha habido un cambio importante en el panorama político y dibujan un escenario de "gobernabilidad que se ha complicado".

Ha destacado que "por primera vez una formación de extrema derecha", en alusión a Vox, entra en un Parlamento autonómico y ha hecho hincapié en que es "paradójico" que lo haya logrado precisamente con un discurso "antiautonómico".

Por ello, ha reconocido que el Gobierno Vasco "no oculta su preocupación y su inquietud" por el hecho de que este mensaje pueda "inspirar el comportamiento electoral del Estado español en un futuro próximo", en referencia a los comicios generales.

Erkoreka no ha querido dar su opinión sobre si considera o no adecuado llegar a pactos de gobernabilidad con Vox en Andalucía al defender que esa decisión no incumbe al Gobierno Vasco.

"Son los actores políticos andaluces los que deben decidir si juegan al cordón sanitario con Vox, o a incorporarlo como un actor político más en el escenario de las coaliciones y los acuerdos", ha explicado el portavoz, quien ha agregado que se trata de un "interesante dilema".

Ha recordado que el auge de Vox no es un fenómeno aislado sino que "entronca con la trayectoria que se ha dado ya en varios países de Europa", en los que tal y como ha señalado hay partidos que se niegan a pactar con fuerzas de extrema derecha y otros que sí que lo hacen.

Preguntado por el motivo por el que el Gobierno Vasco no descarta acuerdos con EH Bildu en materias como los presupuestos al tiempo que no se pronuncia sobre posibles pactos que incluyan a Vox, Erkoreka ha recordado que en Euskadi la coalición abertzale quedó excluida de dinámicas mientras ETA estaba activa y ha agregado que "si sirve como precedente eso ha estado ahí".

En cuanto a un posible adelanto de las elecciones generales, Erkoreka ha reiterado que la decisión le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nosotros seguimos actuando como si este factor (adelanto electoral) no existiera porque no podemos condicionar nuestra estrategia a una decisión que no nos corresponde", ha explicado el portavoz.

No obstante, se ha mostrado partidario de la "estabilidad política e institucional" sobre todo en un momento en el que se están negociando las transferencias pendientes con el Gobierno.