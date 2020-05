Gobierno Vasco asegura que se dan las condiciones para que toda Euskadi pase a la fase 2

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha asegurado este jueves que "las cosas se están haciendo bien" en Euskadi en cuanto a los parametros sanitarios y la evolución del covid-19, y que están en dispocición de pasar a la fase 2 de la desescalada establecida por el Gobierno central.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, y recogida por Europa Press, Tapia ha indicado que están trabajando para que Euskadi pase en su totalidad a la fase 2, y que, en la propuesta que el Ejecutivo autonómico ha enviado al central para pasar de fase, han destacado "el seguimiento que se hace en los centros de atención primaria y, cuando se produce un caso positivo, el de sus contactos". "Eso es muy riguroso, y nos permite pasar a la fase 2", ha asegurado.

De esta manera, la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha indicado que esperan que, "antes del fin de semana, esté claro y pasemos a esa siguiente fase, sin ninguna duda y de una manera rigurosa".

En este sentido, ha afirmado que "no estamos muy preocupados" ante la posibilidad de que el Gobierno central no autorice a Euskadi pasar de fase. "La mayor preocupación sería a ver si pasamos o no, y en estos momentos estamos seguros de que las cosas se están haciendo bien. Los parámetros y la evolución de la enfermedad son buenas y vamos a pasar a la fase 2. Quedan algunos detalles, pero no hay muchas dudas ni mucha preocupación", ha destacado.

Asimismo, ha considerado que, con la decisión de limitar el mando único al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "estamos en el camino de volver a la normalidad", porque supone que "volvemos a recuperar nuestras competencias".

Así, ha asegurado que "ese es el camino", y que se debe realizar "lo más rápido posible", aunque "con cuidado y prudencia, sabiendo a qué nos enfrentamos y cómo debemos hacerle frente, y, al mismo tiempo, protegiendo e impulsando nuestra economía y nuestros empleos".

FRANJAS HORARIAS

Asimismo, Arantxa Tapia ha afirmado que cree que, a partir del próximo lunes, cuando se inicie la fase 2, desaparecerán las franjas horarias para salir a pasear o hacer deporte, tal y como solicitó el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la última reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos.

PERSONAS MAYORES

En este sentido, ha explicado que "sería interesante estudiar" que las personas mayores o que estén en mayor peligro tuvieran "unos intervalos propios especiales, si así lo quieren, y que el resto se libere", ya que, en su opinión, "ahora mismo hay una gran confusión y debate sobre qué se puede y a qué hora", por lo que ha considerado que "ha llegado el momento de eliminar todo eso".

"Yo creo que sí (autorizará el Gobierno eliminar las franjas horarias desde el lunes). Siempre contando con la responsabilidad de cada uno, sabiendo qué es lo que hace cada uno, para qué lo hace, cómo lo hace y qué consecuencias puede tener lo que hace. Debemos volver a una situación de normalización poco a poco", ha afirmado.

En todo caso, ha advertido de que "aún estamos para pasar a la fase 2 y debemos pasar otra antes de llegar a la normalidad", por lo que pedido "un poco más de paciencia" y "cuidar la salud de cada uno, para poder cuidar también la de los demás".

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Por otro lado, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha explicado que, para solicitar la libertad de movimiento en todo el territorio vasco, antes "hay que ver cómo va la fase 2", por lo que instado a "actuar con prudencia" y realizar "un seguimiento muy estricto" de la situación.

"Por lo tanto, veremos cómo va la fase 2, y si (la libertad de movimientos) puede ser una propuesta para la afse 3 o para la fase 4, pero siempre midiendo los parametros sanitarios, porque en base a ellos realizamos nuestros planteamientos", ha destacado.

Así, ha indicado que en la fase 2 "los movimientos serán más amplios" y que habrá que ver la evolución en el momento. Por ello, no ha querido adelantar qué es lo que solicitarán en la fase 2, "porque de la 1 a la 2 la cosa se amplia y deberemos ver cual es nuestro comportamiento".

"Hasta ahora ha sido muy bueno. El comportamiento del 99 por ciento de la población ha sido tremendamente bueno, y lo sigue siendo. Por eso esperamos que, cuando entremos en la fase 2, continúe siendo igual de bueno", ha dicho.

MASCARILLAS

Por otro lado, y ante la obligatoridad de llevar mascarilla desde este jueves en espacios públicos en los que no se pueda mantener la distacvia de seguridad de dos metros, Tapia ha señalado, como se ha hecho hasta ahora, dicha norma se controlará a través de Ertzaintza y policías municipales.

Así, ha explicado que, al principio, "no se van a poner multas de repente", sino que se procederá a informar de que llevar mascarilla es necesario". "La multa vendrá si se ven repetidas actuaciones en el sentido contrario, aunque la cuestión no es multar o no, sino cuidarnos y tener en cuenta que es una medida de protección", ha asegurado.

Asimismo, ha afirmado que las mascarillas "no tienen por qué ser compradas", y que, "en la calle, se ven muchas hechas en casa". En este sentido, ha recordado que, si no estamos enfermos, las mascaras que necesitamos "no son las de las enfermeras y las de los médicos".

En todo caso, ha asegurado que el Gobierno Vasco estudiará la situación de los colectivos con menos recursos o de los que tienen problemas a la hora de hacerse con mascarillas.