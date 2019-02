Gobierno Vasco cree que existe "un riesgo" de que se frenen los avances en política penitenciaria tras el 28-A

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha destacado que se ha producido un "importante cambio" en política penitenciaria, tras "años de bloqueo absoluto", y ha advertido de que existe "un riesgo" de que se frenen los avances tras las elecciones generales del 28-A.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Fernández ha señalado, además, que, "desde un punto de vista racional", no es "aceptable" que todavía hoy "no pueda hacerse una valoración crítica de lo que ETA hizo entre todo el mundo".

Tras valorar que en Euskadi se progresa hacia una convivencia y un contexto de convivencia "cada vez más normalizado, lo que no quiere decir que no haya tareas pendientes", ha destacado que, si se mira 10 ó 20 años atrás, se puede apreciar que la sociedad lleva una evolución "muy positiva hacia la superación de décadas de terrorismo, violencia y división".

En este sentido, ha reconocido que es "costoso" avanzar hacia la convivencia cuando en el pasado ha habido "heridas tan graves con asesinatos, torturas, heridos e importantes divisiones políticas".

"El pasado tiene un peso muy importante en el presente y futuro y eso cuesta tiempo. El pasado nos duele y divide y compartir una mirada sobre lo ocurrido es lo más difícil. Esto tiene mucha importancia en cómo enfocamos el presente y futuro. Por eso las políticas públicas de memoria tienen tanta importancia", ha señalado.

Cuestionado por la actual política penitenciaria y los últimos acercamientos a cárceles cercanas a Euskadi por parte del Gobierno socialista, Fernández ha reconocido que se ha asistido a un "importante cambio" tras "años en que todo lo referente a la política penitenciaria estaba en un bloqueo absoluto, con un balance de movimientos cercano a cero".

De este modo, y pese a que ha reconocido que "a muchos" les hubiera gustado que el ritmo de acercamientos fuera "más intenso y fluido" y se hubieran dado a prisiones más próximas o "incluso a cárceles de Euskadi", Fernández ha puesto en valor el que "esa puerta se ha abierto".

Asimismo, ha subrayado que ese mismo proceso se está dando también Francia y que todo ello se produce con un "grado de aceptación importante de las asociaciones de víctimas". "Todo eso me hace pensar que las perspectivas son positivas y tenemos que poner todos de nuestro lado para crear el contexto que haga posible que esa mayor intensidad en la política penitenciaria se pueda dar", ha añadido.

A su juicio, más acercamientos o cambios de grado a presos de ETA debieran darse "en función de lo que dicta la ley y la razón" ya que esta cuestión se debería abordar desde la "racionalidad".

En este contexto, ha considerado que el único efecto que produce el alejamiento es "el perjuicio que produce en las familias de los presos", no en los reclusos porque para ellos "viene a ser prácticamente lo mismo estar recluido en una celda de Andalucía que estarlo en una del norte" con el mismo régimen carcelario. "Lo que ocurre es que algunas fuerzas política utilizan esta cuestión como combustible para la hoguera de la crispación, de la agitación y el debate político", ha reprobado.

Cuestionado por si los avances producidos pudieran frenarse tras las elecciones generales del 28 de abril, Fernández ha reconocido que "escuchando los discursos que hay en juego en este momento de cara a las elecciones y al gobierno que pueda surgir posteriormente parece que sí, que ese riesgo existe".

"El Gobierno vasco, al margen de quién gobierne, seguirá tratando de que la política penitenciaria sea una política de convivencia que respete la legalidad y el sentido común y humanitario", ha añadido.

Por otro lado, ha manifestado que en con Mariano Rajoy de presidente del Ejecutivo español, "especialmente en el último año y medio de mandato", la relación con el Gobierno vasco fue "fluida y de diálogo en materia penitencia", pese a que "no dio resultados y los cambios fueron pequeños".

"El problema es de entendimiento --con el PP--, de poder compartir que desde un punto de vista racional, legal y social lo mejor es proceder a una modificación de la política penitenciaria en orden al acercamiento de los presos y para promover políticas de reinserción", ha valorado.

HERENEGUN

Por lo que respecta al programa Herenegun, unidad didáctica que trasladará a las aulas la historia reciente de Euskadi, que incluye el terrorismo de ETA, ha destacado que se sigue trabajando en incluir las nuevas aportaciones, y ha incidido en que se abrió un periodo de varios meses para "incorporar serenidad al debate y dialogar".

"A lo largo de esta primavera hablaremos con todas las personas que han hecho aportaciones y soy optimista. Creo que tendremos un buen resultado final como material educativo para la materia de historia", ha afirmado, para añadir que su aplicación en las aulas se producirá durante el próximo curso.

Asimismo, ha señalado que el hecho de que "incorpore modificaciones" al proyecto inicialmente presentado muestra que "este tema es muy delicado, hiere susceptibilidades y hay que escuchar, dialogar e incorporar esas preocupaciones".

Entre los principios que se deben respetar, Fernández ha señalado el que "no puede incorporarse nada que justifique el terrorismo o violencia y que no podemos excluir ningún hecho violento grave acaecido".

Por último, ha valorado que cada vez hay un menor "uso partidista" de las víctimas y ha incidido en que la base de todo debe ser "que todos estemos de acuerdo en que violar los Derechos Humanos estuvo mal".

"El mínimo en que tenemos que estar de acuerdo, y que no implica humillación, es reconocer que asesinar, matar, violar los Derechos Humanos fue un error y fue injusto. Si no reconocemos este mínimo nos engañamos y no avanzamos en un futuro mejor. Es determinante estar de acuerdo en que cuando el GAL asesinó fue una barbaridad e injusto, que cuando se produjeron torturas esto merece la denuncia más radical, que los crímenes del Franquismo fueron intolerables y que cuando mató ETA también estuvo mal por ser una violación a los Derechos Humanos", ha descrito.

