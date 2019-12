Gobierno Vasco urge a formar Gobierno para reanudar su "relación bilateral" y traspasar las transferencias

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Autogobierno y Gobernanza, Josu Erkoreka, ha urgido a formar el Gobierno central cuanto antes para reanudar "la relación bilateral" entre ambas Administraciones y proceder al traspaso las transferencias pendientes, que ha cifrado en una treintena, y ha asegurado que, mientras no se cumpla el Estatuto de Gernika, el Estado "continuará ejerciendo anómalamente competencias que no le corresponden" y seguirá "sin completar el Estado autonómico".

Además, ha realizado un llamamiento a los partidos con representación en el Parlamento vasco a intensificar su trabajo de actualización del texto estatutario para "expandir" los acuerdos y "reducir a la mínima expresión los desacuerdos".

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria de representantes del Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava y Vizcaya, después de haber celebrado dos comisiones mixtas de transferencias para el traspaso de la autopista AP-68 a ambos territorios históricos, Erkoreka ha recordado que este viernes se celebra el 41 aniversario de la Constitución Española, de cuya Disposición Adicional Primera "emana una buena parte de las competencias singulares, especiales que el Estatuto de Gernika reconoce a los poderes vascos".

A su juicio, el balance de estas cuatro décadas desde la aprobación del texto estatutario "es agridulce, tiene claros y oscuros". Tras señalar que los "claros son ostensibles, patentes y evidentes", ha destacado que "los oscuros están estrechamente relacionados con la circunstancia de que todavía hay treinta materias pendientes de negociación, acuerdo y transferencia". En este sentido, ha aseverado que "el Estado está en deuda con Euskadi" y considera que "urge retomar la relación bilateral, de nuevo"

El portavoz del Ejecutivo ha asegurado que "es necesario avanzar en el autogobierno legalmente reconocido a través del calendario y el plan de transferencias pendientes que el Gobierno central aprobó el pasado 22 de enero y que se comprometió a ejecutar".

Además, ha advertido de que, "mientras esto no suceda, el Estado continuará ejerciendo anómalamente competencias que no le corresponden, prolongará de manera "indebida la provisionalidad" en el ejercicio de esas materias que "legalmente no le corresponden", y estará "poniendo obstáculos y dificultades" para completar "del Estado autonómico y al desarrollo pleno de las previsiones que hacen referencia a la ordenación territorial del Estado".

"No son mis palabras, son expresiones literalmente extraídas de sentencias del Tribunal Constitucional que ha hecho pronunciamientos de este tipo en numerosas ocasiones, pero, sobre todo, en una sentencia de 1990, donde decía claramente que el Estado, que es el máximo responsable de la culminación del Estado autonómico, es quien debe poner especial cuidado, énfasis, en completar las transferencias que conlleva la aplicación rigurosa de los estatutos de autonomía en cada Comunidad Autónoma", ha remarcado.

FORMACIÓN DEL GOBIERNO

Josu Erkoreka ha apuntado la necesidad de que se constituya, "cuanto antes", el Gobierno central para reanudar "las conversaciones institucionales" con Euskadi y "dé cumplimiento a los compromisos adquiridos", sobre todo, en lo que se refiere a las transferencias pendientes.

En esta línea, ha insistido en que el cumplimiento estatutario "no es un capricho ni una opción, sino una obligación" porque se trata de "cumplir una Ley Orgánica y, nada menos, que la norma institucional básica de Euskadi". "Es una obligación de las instituciones", ha puntualizado.

REFORMA ESTATUTARIA

También cree "importante seguir trabajando para su actualización y para su puesta al día, de manera que el Estatuto, el instrumento que articula la organización institucional de Euskadi, siga siendo un instrumento que dé respuesta a las aspiraciones y necesidades sociales y económicas de la sociedad vasca". "El Estatuto de Gernika es el único de todo el Estado que todavía no ha sido culminado ni actualizado", ha recordado.

Tras recordar que los cinco partidos con representación en el Parlamento vasco han asumido "el trascendental reto de abordar la renovación del Estatuto", ha remarcado que tres de los cinco expertos jurídicos designados por la Ponencia de Autogobierno (los del PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE) han acordado un texto que puede ser la "primera piedra para construcción del futuro edificio que defina la convivencia interna y el autogobierno de Euskadi".

Erkoreka se ha referido a las discrepancias que existen al respecto y, por ello, considera que "el reto que se afronta ahora debe ser más claro todavía". "Consiste ahora en intensificar el trabajo, de manera que los acuerdos se expandan y los desacuerdos se reduzcan a la mínima expresión para que sea posible abordar esa actualización y profundización del autogobierno que requiere la sociedad vasca", ha concluido.