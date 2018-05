Gobierno Vasco apuesta por lograr un "consenso" que permita cambiar la política penitenciaria tras el fin de ETA

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que "lo que debe permitir que la política penitenciaria cambie es que esa idea esté sustentada por un consenso".

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Fernández se ha referido a la desaparición de ETA y ha reconocido que se han vivido "días movidos e importantes", pero es hora de mirar al futuro para "construir una etapa de consolidación de la convivencia".

Cuestionado por la propuesta de cara al futuro del lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, realizada en la tarde del viernes, Fernández ha destacado "una idea transversal al contenido de ese acuerdo y es que en la nueva etapa debe presidir lo que se haga la idea del consenso".

A su juicio, uno de los elementos negativos que ha tenido ETA es que ha sido "un factor de disgregación de la política", motivo por el que una vez desaparecida la banda hay que hacer "esfuerzos de consensos".

"Ese acuerdo plasma dos prioridades a acorto plazo. En primer lugar que todas las fuerzas políticas hagan una reflexión conjunta crítica sobre el pasado de violencia y terrorismo, que se deje un mensaje de lo que no debe volver a repetirse", ha advertido.

En este contexto, ha subrayado que un segundo elemento del acuerdo es "intentar forjar un consenso parlamentario en Navarra y Euskadi que defina una nueva orientación de la política penitenciaria".

"Es posible la búsqueda de un entendimiento sobre cómo debe orientarse la política penitenciaria y una vez se tenga tratar de dialogarlo con el gobierno de Madrid y abrir un camino. Esta debe ser la forma tranquila de abordar los problemas pendientes a partir del final de ETA", ha argumentado.

Asimismo, ha señalado que en relación a los presos de ETA existe una "interlocución discreta desde hace meses" entre los gobiernos vasco y central "en esta materia y el lehendakari tiene relación directa con el presidente Rajoy".

"ENCONTRAR CONTEXTOS"

"Yo no he tenido interlocución directa con Rajoy pero me consta que hay una preocupación a la hora de abordar esta cuestión. Se trata de encontrar contextos que favorezcan este camino. Lo fundamental es labrar un consenso muy amplio. Lo que debe permitir que la política penitenciaria cambie es que esa idea esté sustentado por un consenso", ha añadido.

Respecto al hecho de que el Ejecutivo central haya convocado una reunión del Pacto Antiterrorista, Fernández ha confiado en que el Ejecutivo central sea "sensible a lo que la mayoría de las instituciones vascas plantean de cara al futuro".

"Hay temas con grandes consensos en materia de víctimas, de memoria y de política penitenciaria y creo que no es descabellado pedir al Gobierno sea receptivo a lo que plantean las instituciones vascas", ha defendido