Gobierno Vasco no ha recibido garantías de que la declaración de ETA sea "unilateral, efectiva y definitiva"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el Ejecutivo autónomo no ha recibido garantías de que la declaración de disolución que ETA "ha anunciado para mañana" vaya a ser "unilateral, efectiva y definitiva", es decir sin "contraprestaciones" ni ambigüedades, "clara e inequívoca" y sin posibilidad de "reversibilidad".

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha indicado también que mantienen conversaciones con el Gobierno navarro porque están estudiando la posibilidad de fijar una "posición compartida" en relación con la declaración que ETA vaya a hacer pública para anunciar su "definitiva desaparición y disolución", y respecto a los actos convocados esta semana.

"Puesto que han existido posiciones compartidas hasta el momento, en relación sobre todo con el final de ETA y sobre la construcción de la convivencia, no descartamos la posibilidad de que pueda haber alguna reacción compartida", ha indicado.

No obstante, ha precisado que todavía no hay nada decidido porque "lo que se pueda hacer dependerá del tenor, alcance y contenido" del comunicado que haga ETA y que, a su juicio, debe ser "unilateral, efectivo y definitivo".

"Unilateral en el sentido de que no debe tener contraprestaciones; efectiva, porque no puede ser ni ambigua ni eufemística sino clara e inequívoca; y definitiva porque no puede ser algo reversible", ha concretado.

Estas tres condiciones, según ha explicado, fueron trasladadas a los agentes internacionales que han estado trabajando en el fin de ETA en los últimos años en una carta remitida el pasado 27 de septiembre por el lehendakari.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

El portavoz ha informado de que el Gobierno Vasco mantiene una comunicación "frecuente y fluida" con los grupos internacionales, de forma directa o a través de intermediarios, y ha indicado que Urkullu ha remitido esta semana otra carta dirigida al Grupo Internacional de Contacto, la Comisión internacional de verificación, a la Fundación Henry Dunant y al grupo Intermediate agradeciéndoles "su participación, su implicación y su preocupación e interés" en torno a este proceso.

Asimismo, ha dicho que el lehendakari no descarta que en el futuro pueda haber "nuevas comunicaciones" pero, hasta la fecha, Urkullu ha trasladado a través de estos cauces habituales los "requisitos" que cree que debe reunir el final de ETA y ha indicado que el Gobierno Vasco, "como tal", no ha recibido "ninguna garantía" respecto a que la declaración se vaya a ajustar a esos "requisitos".

"Si alguien espera una valoración posterior favorable del Gobierno, la declaración que haga ETA anunciando su desaparición y disolución definitiva habría de responder a estos requisitos fundamentales", ha añadido.

Por último, ha recordado que el Gobierno Vasco ya avanzó la semana pasada de que no iba a estar presente en la "puesta en escena" convocada en Kanbo este viernes y ha insistido en que el Ejecutivo autonómico que fijará una posición "sopesada" tras conocer lo que ETA haga en su declaración.