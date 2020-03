El Gobierno Vasco dice que "no es el momento" de criticar el despliegue de la UME en Álava

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que este "no es el momento" de criticar medidas como el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base de Araka (Álava), aunque ha precisado que eso no significa que "no haya motivos para la crítica" sobre esta decisión.

Erkoreka, en una comparecencia telemática tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido, de esta forma, al anuncio efectuado este martes por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, sobre la ampliación del despliegue de la UME en diversas zonas del Estado para efectuar labores preventivas ante la pandemia de coronavirus.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha aludido, en respuesta a la pregunta de un periodista, al hecho de que, en el marco de dicho despliegue, se hayan enviado efectivos de la UME a la base militar de Araka, en Vitoria-Gasteiz.

Erkoreka ha recordado que, en la reunión del pasado domingo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, y los presidentes autonómicos del Estado español, Urkullu ya anunció que solo dedicaría "diez segundos" a la critica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo central a raíz de la declaración del Estado de Alarma.

Todo ello, pese a que dicha crítica -motivada especialmente por las competencias autonómicas que la Administración central asume temporalmente raíz del Estado de Alarma-- estuvieran "motivadas y fundadas", según ha subrayado Erkoreka.

"TAREA COMÚN"

En todo caso, el portavoz del Gobierno Vasco ha subrayado que, tanto el Lehendakari como el resto del Ejecutivo autonómico, entienden que, en la situación actual, es momento de centrarse en la "tarea común" de combatir el coronavirus, un desafío "global" en el que, según ha afirmado, han de actuar todas las instituciones públicas "en común".

"Es un desafío que concierne a todos: a los ciudadanos, a las familias, a las organizaciones públicas y privadas", ha añadido Erkoreka, quien ha subrayado que "la crítica ya se hizo", y que ahora hay que centrarse en "trabajar todos unidos en un empeño común".

La lucha contra la pandemia, según ha explicado, es una labor en la que se ha de actuar "de la manera más coordinada posible", lo que -según ha advertido-- "no significa que no haya motivos para la crítica", sino que "no es el momento" de censurar las decisiones con las que no se esté de acuerdo.