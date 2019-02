Gobierno Vasco lamenta que los "prejuicios" por la transferencia de prisiones se pongan "por encima de la ley"

Asimismo, Fernández ha criticado, en una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, que existen "intereses políticos para realizar un discurso concreto" que, según ha dicho, "resucita algunos fantasmas en España que tienen alguna influencia en cierta parte del electorado y se utiliza". "Durante muchos años se ha utilizado el tema de Euskadi como combustible electoral, y aún se utiliza, y este es un caso claro", ha añadido.

Por todo ello, ha insistido en que "la ley dice que la gestión de las prisiones de Euskadi debe estar en manos del Gobierno Vasco, y aún no se ha transferido, por lo que la ley hay que cumplirla y se debe transferir", a pesar de que, en su opinión, "en el Estado español existen, especialmente por parte de ciertas fuerzas políticas, muchos prejuicios y susceptibilidades, que se ponen por encima de la ley".

Además, y ante las críticas de ciertas asociaciones de víctimas por la inclusión de la gestión de las prisiones vascas en el calendario sobre transferencias pendientes que el Gobierno central ha trasladado al vasco, ha señalado que, "con todo el respeto" hacia dichas asociaciones, "en este tema está la ley, y la ley hay que cumplirla, no hay más".

"La voz de las asociaciones de victimas hay que respetarla y escucharla, pero, al igual que se han transferido otras competencias en el marco de la Ley Orgánica del Estatuto, ésta también hay que cumplirla", ha destacado.

Asimismo, se ha congratulado por el "cambio de actitud" del Ejecutivo del PSOE respecto al del PP, en el sentido de "cultivar las vías del diálogo para tratar cuestiones complicadas como la política penitenciaria. "Las vías de diálogo están abiertas con el Gobierno actual. Quizás puede ir despacio, pero por lo menos se está dando un cambio", ha asegurado.

HERENEGUN

Por otro lado, Jonan Fernández ha afirmado que gestionarán las 31 aportaciones realizadas a la unidad didáctica Herenegun "con tiempo, diálogo y una actitud abierta", y que, aunque la aceptación "no será unánime", ha considerado que "es posible lograr amplios consensos" en torno a dicho material didáctico.

Así, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco ha indicado que "los últimos 60 años están muy cerca" y que "lo más difícil en todos los conflictos suele ser contar el pasado, y más aún si por medio ha habido heridas, divisiones y enfrentamientos". En todo caso, ha asegurado que "no se puede omitir y decir que, como es difícil, no vamos a tratarlo en la educación".

"Debemos abordar esa difícil tarea y lo hemos hecho, dando los primeros pasos. Hemos comprobado que es verdaderamente complicado. Hemos recibido 31 aportaciones, entre las que hay algunas que dicen que tiremos a la papelera el material, y otras, como las de toda la comunidad educativa de Euskadi, que dicen que está muy bien y que hay que avanzar con ello. Ahora debemos gestionarlo, y hemos decidido hacerlo con tiempo, diálogo y una actitud abierta. Indudablemente no será unánime, pero creo que es posible lograr amplios consensos en torno al material", ha reiterado.

Asimismo, ha considerado que a los alumnos "no debemos dictarles un relato", ya que, en su opinión, "esa es la educación antigua, la de los dictados", sino que "debemos darles datos objetivos sobre lo que ha sucedido y, posteriormente, criterios para valorarlo de manera crítica".

En este sentido, ha señalado que son los alumnos los que "deben sacar sus conclusiones" y no que "nosotros se las demos escritas", porque, según ha dicho, "las educación no funciona así, la educación tiene que hacer pensar, pero no tiene que decir qué pensar".

Fernández ha asegurado que los criterios del Gobierno Vasco en esta cuestión "están claros" y que "las principales referencias son los derechos humanos por un lado, y la pluralidad por otro".

"Cuando analizamos el pasado, si estudiamos a ETA, ¿dónde queda lo que hizo ETA desde el punto de vista de los derechos humanos y del respeto a la pluralidad? Claramente queda de manifiesto que la influencia de ETA fue una actividad contraria a los derechos humanos y la pluralidad. Si se analiza cualquier otra conculcación de los derechos humanos con ese material, se estudia desde el mismo punto de vista", ha explicado.