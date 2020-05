Gobierno Vasco pide que "se ponderen y evalúen" los motivos sanitarios en la solicitud de acercar a presos a Euskadi

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la petición realizada por el Ejecutivo autonómico al central para que acerque a presos vascos, entre ellos los etarras, a cárceles de Euskadi "no es nueva", sino que "lo nuevo" es que ahora existen "motivos especiales relacionados con la salud pública", en alusión a la pandemia del coronavirus, por lo que ha instado a que, "por lo menos, se ponderen y evalúen" dichos motivos para tomar una decisión al respecto.

Erkoreka se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la petición realizada por escrito por el Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, al Ejecutivo central, para que proceda al traslado a las cárceles de Basauri, Martutene y Zaballa de los alrededor de 330 presos vascos o con arraigo en la Comunidad Autónoma que están distribuidos en diferentes centros penitenciarios del Estado, de los que más de 200 son de ETA.

El portavoz del Gobierno Vasco ha indicado que aún no han recibido ninguna respuesta oficial a petición realizada, aunque ha añadido que no cree "que se retrase mucho".

En este sentido, ha recordado que, "históricamente", las instituciones vascas han realizado "muchas peticiones" para acercar a presos vascos a cárceles de Euskadi, tanto por parte del Gobierno Vasco como del Parlamento, y que la respuesta del Ejecutivo del Estado ha sido "cerrarse por completo" o "mostrarse formalmente abierto, aunque los pasos dados han sido muy escasos".

"La petición no es nueva. Lo nuevo que hay ahora es que, en este caso, hay motivos especiales relacionados con la salud pública, porque estamos en una situación que ha modificado por completo las costumbres de la sociedad. Y aplicando esa situación a la realidad de los presos y sus familiares, nos encontramos con unas consecuencias innegables", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que, al igual que en la sociedad se han realizado "cambios evidentes" en los desplazamientos y se han aplicado medidas sobre distanciamiento físico y de salud e higiene, "también hay que hacer algo" en el ámbito de las prisiones y los presos, ya que, en su opinión, "es evidente que, desde el punto de vista de salud pública, es inaceptable que cada semana se reúnan muchas personas de distintos orígenes geográfico y que compartan muchos viajes y lugares como locutorios, salas de espera o pasillos". "Puede ser peligros para la salud", ha añadido.

Josu Erkoreka ha indicado que, si el Gobierno central argumenta razones políticas para no aceptar la petición del Ejecutivo autonómico, "deberán ser muy poderosas, porque en los últimas fechas se han impuesto los motivos sanitarios todos los demás, y creemos que en este caso hay que admitirlos y, por lo menos, ponderarlos y evaluarlos".

TRANSFERENCIAS

Por otro lado, ha asegurado, ante la celebración de la reunión presencial de la Comisión Mixta de Transferencias presencial cuando Euskadi pase a la fase 3 de desescalada, que "el primer objetivo es materializar las transferencias pactadas".

Además, ha afirmado que también deberían hablar sobre "la actualización del calendario" de transferencias pendientes, aunque ha considerado que "eso es más complicado", entre otras cosas, por la celebración de las elecciones autonómicas el próximo 12 de julio.

"Nuestra propuesta será que, si las reuniones previstas para marzo las vamos a hacer en junio, retrasar a septiembre las que teníamos previstas para junio. Lo que podemos hacer es mantener el calendario con tres meses de retraso, en el mismo orden y con todos los contenidos", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno español no les ha planteado que tenga intención de revisar el calendario, sino que, "por el contrario, tienen el mismo propósito del principio, y, por lo tanto, mantendremos lo pactado entonces respecto al calendario y sus contenidos".

FASE 3

Por otro lado, el portavoz del Gobierno Vasco ha indicado que no se atreve a anticipar si la Comunidad Autónoma Vasca va a poder pasar a la Fase 3 de la desescalada la próxima semana, ya que el Gobierno central abrió la posibilidad de pasar de fase en una semana y no en dos, si las condiciones lo permitían.

En todo caso, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico mantiene "contacto diario" con el Ministerio de Sanidad y que realiza "un seguimiento preciso, detallado y diario" de la situación sanitaria en Euskadi, para tomar sus decisiones.

"Nosotros no hemos solicitado nada en estos momentos, porque estamos viendo la evolución, y, si los datos dan pie para ello, lo plantearemos e impulsaremos poder da ese paso (pasar a la Fase 3)", ha explicado.

CAMPAÑA ELECTORAL

Por último, Josu Erkoreka ha asegurado que, aunque la ley prevé que las campañas electorales deben tener una duración de dos semanas, los partidos políticos vascos pueden tomar la decisión de recortar esa duración "diez días o una semama".

En esta línea, ha explicado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, tan solo puede incluir en el decreto que convoca las elecciones autonómicas "lo que prevé la ley", es decir, que la campaña electoral tenga una duración de 15 días.

"La decisión de recortar o no la campaña corresponde a los partidos políticos. Pueden decidir, por su cuenta y por unanimidad, debido a miles de razones, que la campaña dure diez días o una semana, en lugar de 15 días. Los partidos pueden decidirlo si quieren, no es una decisión del Gobierno y, si no quieren, se hará lo que prevé la ley", ha concluido.