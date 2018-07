Gobierno Vasco cree que la sentencia contra la ley navarra de abusos policiales no es aplicable a la norma vasca

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha destacado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la ley navarra de víctimas de abusos policiales y de la extrema derecha "no es aplicable" a la norma vasca sobre esta materia. Erkoreka, que ha dado por hecho que el Gobierno central retirará esta semana el recurso del Ejecutivo del PP contra esta ley, ha lamentado que ciertos sectores quieran "echar tierra" sobre esta violencia, pese a que España ha sido condenada en ocho ocasiones por la justicia europea por no investigar de forma "efectiva" las denuncias sobre torturas.

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que los ejecutivos central y vasco han efectuado un análisis "conjunto" sobre la resolución del TC, que ha anulado el grueso de la ley navarra sobre víctimas de las fuerzas policiales y de grupos de extrema derecha.

El Tribunal Constitucional estima que esta norma es inconstitucional porque pretende "fijar la verdad de lo sucedido" en relación a los casos de abusos cometidos por las fuerzas policiales o grupos de extrema derecha. El TC señala que la ley prevé crear una comisión para investigar y verificar posibles delitos "al margen, por entero, del Poder Judicial y con potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal", lo que, a su juicio, resulta "contrario a la Constitución".

LEYES "MUY DIFERENTES"

El portavoz del Gobierno Vasco ha subrayado que la norma navarra y la ley vasca sobre abusos policiales son "muy diferentes", por lo que considera que la sentencia del Constitucional "no es aplicable" a la normativa aprobada por el Parlamento autonómico, que al igual que la norma navarra, fue recurrida ante el TC por el Gobierno del PP.

Erkoreka ha destacado que ambas normas difieren "en su concepción y objetivos". De esa forma, ha explicado que la norma aprobada por el Parlamento de Navarra incluye "múltiples referencias" a conceptos como "la indagación, la investigación y la búsqueda de la verdad", que son los que reciben "mayores objeciones" por parte del Tribunal Constitucional.

Por el contrario, ha afirmado que la ley vasca está "absolutamente desprovista de pasajes de esa naturaleza", ya que esta se centra "casi exclusivamente" en el "reconocimiento y reparación" de las víctimas.

En todo caso, Erkoreka ha alertado de que "llama la atención que exista un interés tan notable para echar tierra sobre un episodio concreto de la historia de España" y que el Tribunal Constitucional "insista en la necesidad de reconducir exclusivamente al ámbito judicial" las actuaciones que se puedan desarrollar en el ámbito de las víctimas de las fuerzas policiales o de grupos de la extrema derecha.

SITUACIÓN "ANÓMALA"

El portavoz del Ejecutivo autonómico considera que esta posición resulta "paradójica", dado que --según ha recordado-- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado hasta en ocho ocasiones al Estado español por no investigar de forma "efectiva" las denuncias sobre torturas policiales. Estas sentencias --ha afirmado-- evidencian la "preocupación" existente en el ámbito europeo por la situación "anómala" que existe en España en relación a este asunto.

Erkoreka, además, ha recordado que el exguardia civil Manual Pastrana, en un libro publicado recientemente, reconoce que "la guerra contra ETA fue dura, sangrienta y muchas veces, sucia". El portavoz del Gobierno Vasco ha lamentado que haya quien se pueda "jactar" de estas prácticas una vez que el plazo para la persecución judicial de los delitos en los que pudo incurrir han prescrito.

En este contexto, ha explicado que ley vasca para el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales fue aprobada con el objetivo de cubrir la "laguna" que existía a la hora de reparar a las personas que han padecido este tipo de violencia y que hasta ahora no han recibido una "satisfacción adecuada".

Pese a la resolución del Constitucional contra la ley navarra, Erkoreka ha dado por hecho que el Gobierno central del PSOE retirará esta semana el recurso impulsado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la norma vasca.

"RETOQUES" EN LA LEY

El acuerdo alcanzado entre ambas partes para la retirada del recurso incluye el compromiso del Gobierno autonómico de "retocar" la ley para tratar de eliminar los contenidos sobre cuya constitucionalidad pudieran existir "dudas", según ha reiterado Erkoreka.

El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha afirmado que no tiene "constancia" de si el Tribunal Constitucional tenga o no intención de seguir adelante con el proceso contra la ley vasca pese a que el Ejecutivo retire el recurso.

El Gobierno Vasco ya ha recibido la notificación de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de admitir a a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la creación de la comisión que contempla la ley vasca para estudiar los casos de posibles víctimas de abusos policiales, según ha confirmado Erkoreka.

El portavoz del Ejecutivo, que ha recordado que la toma en consideración es un mero trámite que no entra en el fondo del asunto, ha explicado que el Ejecutivo aún no conoce los "argumentos" en los que se sustenta el recurso del SUP.