El Gobierno cree que los abucheos a Pedro Sánchez el 12-O no fueron espontáneos

El Gobierno cree que los abucheos a Pedro Sánchez durante el desfile militar del 12-O no fueron espontáneos. Así lo ha expresado la portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministras en la que se ha informado del marco presupuestario que se enviará a Bruselas: “El Gobierno es consciente de que los abucheos de algunas personas no son espontáneos”, ha dicho Celaá, que ha eludido señalar responsables, a pesar de que la pregunta se refería a si consideran que el llamamiento procedía de algún partido político.

El Ejecutivo trata de restar importancia a los pitidos al presidente y lo enmarcan en la “capacidad de expresión” de los ciudadanos. El propio Sánchez ironizó sobre la situación durante la recepción posterior en el Palacio Real en la que recordó que también Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero: “No iba a ser yo menos”.

Lo que sí censura el Ejecutivo son las descalificaciones al presidente: “Los insultos deberían estar fuera de cualquier crítica política”, ha dicho Celaá.

Preguntada por el incidente protocolario durante la recepción de los reyes en el que Sánchez y su esposa se colocaron en la línea de saludo, Celaá lo ha considerado una “anécdota” y ha considerado que una fotografía de los tres poderes del Estado (la presidenta del Congreso, el presidente y el rey) hubiera sido “bienvenida” por el “incidente” en el Parlament, que votó a favor de una moción que pedía abolir la monarquía y reprobar la actuación de Felipe VI. El Gobierno baraja recurrir esa decisión al Constitucional, entre otras opciones legales, y asegura que se trata de una “muy mala utilización de las instituciones”.

Moncloa se desmarca de la reunión del "ciudadano Zapatero" con Otegi

Celaá también se ha desmarcado de la reunión del expresidente Zapatero con el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi: “El presidente no ha tenido información ni antes ni después de la reunión”.

Fuentes de Moncloa sostienen que el expresidente tiene "libertad" de movimientos y que no tienen por qué fiscalizar con quién se reúne "el ciudadano Zapatero", aunque no esconden el malestar que ha generado. "El Gobierno no valora una reunión de la que no ha sido informado ni antes ni después", zanjan esas fuentes.