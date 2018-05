El Gobierno afirma que los hechos de Gürtel no le "afectan en modo alguno"

El Gobierno ha recordado hoy que los hechos a los que se refiere la sentencia del caso Gürtel no le "afectan en modo alguno" y destaca que "nadie en la dirección del PP, ni en la actual ni en las anteriores, conoció y menos aún amparó ninguna práctica irregular".

Fuentes del Ejecutivo recuerdan además que el PP -que ha sido condenado, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros por lucrarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo (Madrid)- ha anunciado que recurrirá la sentencia por lo que "todavía no es firme".

Considera además el Gobierno que "los sólidos argumentos del voto particular" a la sentencia emitido por el presidente del tribunal de la Gürtel, Ángel Hurtado, "justifican la viabilidad de ese recurso" anunciado por el PP.

Las fuentes han recalcado que la sanción civil contra el PP decidida por la Audiencia Nacional implica "expresamente el desconocimiento de los hechos y, por tanto, la ausencia de responsabilidad penal".

El Ejecutivo señala que "respeta" la sentencia del caso Gürtel "como cualquier otra resolución judicial" y destaca que en los últimos años ha aprobado "el mayor paquete de reformas para luchar contra la corrupción".

Las fuentes del Gobierno han reaccionado así a la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al PP, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros por lucrarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

Según la sentencia, se produjo "un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado", en tanto que los actos delictivos de la trama "produjeron beneficios económicos cuantificables al PP".

El presidente del tribunal de la Gürtel, Ángel Hurtado, ha emitido un voto particular en el que rechaza condenar al PP al considerar que no era conocedor de lo que se hacía en Majadahonda y Pozuelo porque sus alcaldes actuaron a sus espaldas, de manera que no se puede probar que se haya lucrado.