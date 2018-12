El Gobierno andaluz en funciones recalca que nunca ha estado ni estará por el bloqueo

El Gobierno andaluz en funciones ha subrayado hoy que "nunca" ha estado ni estará "por el bloqueo" político, ya que genera "inestabilidad" y, en consecuencia, afecta a la economía y al "bienestar" de la comunidad autónoma.

"Evidentemente, este gobierno nunca ha estado ni va a estar por el bloqueo;, no lo ha estado nunca ni lo va a estar ahora", ha remarcado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Blanco ha respondido de esta forma al ser preguntado si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, mantiene la idea -repetida durante la campaña electoral- de que con los votos del PSOE no se bloqueará la formación de un nuevo gobierno.

"No me corresponde a mí como portavoz del Gobierno hacer valoraciones o interpretaciones sobre lo que pueda ocurrir en las próximas semanas", ha dicho Blanco, que ha agregado, no obstante, que el bloqueo "nunca es bueno".

Ha resaltado, en este sentido, que una parte "sustancial" de la actividad institucional "depende también de que no haya paralización de la actividad económica y social de una comunidad que ha ido creciendo en los últimos años y que ha permitido que se logren importantes avances".

Así, ha puesto como ejemplo la creación de medio millón de puestos de trabajo en los últimos cuatro años y ha insistido en que "naturalmente, cualquier situación de bloqueo genera inestabilidad, lo que es un factor en contra para que puedan desarrollarse las principales actividades que dan empleo y generan bienestar en la comunidad".

Preguntado si en la reunión del Consejo de Gobierno, la primera que se celebra tras las elecciones andaluzas del pasado domingo, se ha abordado el nuevo mapa político, ha dicho: "Por supuesto que se ha hablado, pero las deliberaciones (del Consejo de Gobierno) son secretas".

Respecto a las declaraciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre la entrada de Vox en el Parlamento, ha dicho que comparte sus opiniones sobre ese partido, como también que el PSOE tiene "toda la legitimidad" para intentar formar gobierno.

"Quien ha ganado las elecciones es el Partido Socialista. El único partido que ha llegado a lograr un millón de votos, que ha sido el partido más votado por los andaluces es el PSOE, y eso le da toda la legitimidad para intentar la formación de un nuevo gobierno", ha subrayado.

En cuanto a Vox, ha señalado que es una formación política que "legítimamente ha logrado los votos necesarios para tener, en este caso, doce escaños", pero ha resaltado que se trata de un partido que, entre otras cuestiones, aboga por la eliminación del Parlamento de Andalucía, el cierre de Canal Sur, la "desaparición" de leyes en materia de igualdad o la devolución de competencias al Estado en materia de educación, sanidad y justicia.

"Y que cuenta con apoyos europeos como los de Marie Le Pen, que, al menos al Gobierno de Andalucía, le parece que no son precisamente alentadores", ha agregado.

También ha coincidido con Susana Díaz en que al PSOE de Andalucía no hay que "regenerarlo" porque "para regenerar algo se tiene que haber degenerado antes", en respuesta al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ayer llamó a regenerar la federación socialista andaluza.

Y ha corroborado que ha habido algún "contacto personal" con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez "en un ambiente extraordinario de cariño y de sintonía".