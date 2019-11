El Gobierno iraquí anuncia la liberación de 2.500 detenidos en las protestas

El primer ministro de Irak, Adel Abdelmahdi, anunció la liberación de 2.500 detenidos durante las protestas, aunque insistió en que el Estado está "bajo gran presión" y la obligación del Gobierno es defender "el orden público", cuando están a punto de cumplirse dos meses de las movilizaciones en el país.

El primer ministro publicó hoy en las redes sociales las declaraciones realizadas durante el habitual Gabinete de gobierno de los martes, que en esta ocasión no fueron difundidas en el momento en que tuvieron lugar, como suele ser habitual.

"El poder judicial ordenó poner en libertad a 2.500 detenidos y todavía siguen detenidas 240 personas por crímenes que están bajo investigación", indicó el primer ministro durante la reunión, al asegurar que en este momento no hay ningún manifestante detenido.

Irak está a punto de cumplir dos meses de las protestas que han llevado a miles de personas a exigir espontáneamente en la calle la salida de sus políticos y el fin de la corrupción, al tiempo de demandar empleo y servicios.

En estos dos meses, más de 300 personas han perdido la vida y miles han resultado heridas además de producirse cientos de detenciones por la represión policial, denunciada por organismos de derechos humanos y objeto de una investigación oficial en octubre.

"El Estado se enfrenta a gran presión y nuestro deber es proteger el orden publico y los ciudadanos de la misma manera", dijo Abdelmahdi, subrayando que "cortar carreteras y puentes, obstaculizar las ambulancias, intentar suspender el trabajo en el Ministerio de Sanidad, Educación y otros son actos que hay que enfrentar y detener a sus autores".

"No podemos callar ante estos actos y no los permitiremos. Insistiremos en imponer la ley y aplicarla contra las protestas no pacíficas", dijo.

Aseguró que se enfrentarán a "las violaciones de todos ya sea un empleado público, un miembro de fuerzas de seguridad, o un ciudadano".

Pese a todo, admitió que "lo que ha pasado es una gran sacudida que a lo mejor todos necesitábamos a pesar de su gran precio, ahora hay gran movimiento en el Parlamento y el Gobierno y la opinión pública para corregir muchas cosas como la ley de elecciones y la comisión electora", dijo.

Los cortes de carretera continúan hoy en varios puntos de Irak mientras las protestas continúan en Bagdad.

El Gobierno ha anunciado algunas medidas parciales para atener problemas específicos pero aún no ha conseguido satisfacer las demandas de una población que no entiende cómo un país que exporta 4,5 millones de barriles de petróleo no puede garantizar el suministro de agua en condiciones aceptables ni en sus grandes ciudades.