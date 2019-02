El Gobierno aprobará este viernes un real decreto para hacer frente a un Brexit "desordenado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un real decreto 'ómnibus' para hacer frente "a todas las eventualidades de un Brexit desordenado" y lo remitirá a las Cortes para que lo ratifique.

En una comparecencia ante el pleno del Congreso, Sánchez ha reconocido que ahora, a la luz de las últimas decisiones de la primera ministra, Theresa May, no es descartable que el Brexit se retrase y no se produzca el 29 de marzo de 2019, como estaba previsto.

Sin embargo, ha recalcado que "el Gobierno trabaja con certezas y no especulaciones", y estas remiten a un "escenario solo con dos posibilidades", una retirada ordenada basada en un acuerdo "minuciosamente ordenada", o una "retirada abrupta, sin acuerdo alguno".

"Queda muy poco tiempo para el 29 de marzo y el acuerdo sigue sin ratificarse. El tiempo apremia y las señales no son nada buenas", ha dicho. Con el fin de que el Parlamento británico acepte el acuerdo de salida, Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo español estaría dispuesto a "modificar" la declaración política sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido, pero siempre que Londres modifique "las líneas rojas que ha establecido para la negociación".

Y es que, para el Gobierno español, no se puede ceder en la autonomía de decisión de la UE, la integridad del mercado interior y el respeto a las cuatro libertades que definen el proyecto europeo.

En cuanto a la posibilidad de que, finalmente, Londres pida aplazar el Brexit, ha dejado claro que España "no se va a oponer a una eventual prórroga", siempre que ésta tenga "una perspectiva cierta de resolución" porque lo que no es razonable ni deseable es "prolongar la incertidumbre".

A la espera de que el Gobierno y el Parlamento británico decidan, el Ejecutivo de Sánchez aprobará este viernes el real decreto ley aprobará este viernes y enviará a las Cortes un decreto ley con el fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y preservar los flujos comerciales.

MEDIDAS UNILATERALES PERO RECÍPROCAS

Se trata de medidas temporales y unilaterales, pero condicionadas a que Reino Unido las aplique de manera recíproca a los españoles. Se aplicará a Gibraltar las medidas que proceda aplicar, ha dicho.

Así, el decreto incluirá medidas en materia de residencia, trabajadores transfronterizos, acceso a profesiones y a función pública, Seguridad Social, asistencia sanitaria y educación. También normas de cooperación administrativa y judicial en materia penal, en particular para las órdenes europeas de detención y entrega emitidas antes de la fecha de retirada.

Asimismo, habrá medidas sobre permisos de conducir, material de defensa y doble uso, transporte de armas y explosivos. Sánchez ha recalcado la oferta de empleo público para hacer frente a las necesidades --serán necesarios 1.735 efectivos, sobre todo en aduanas e inspección sanitaria exterior-- y ha precisado que no serán necesarias obras en puertos ni aeropuertos. También ha puesto en valor las tareas de comunicación del Gobierno a empresas y ciudadanos.