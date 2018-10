El Gobierno dice que los ayuntamientos deben tener "garantizada" la posibilidad de recuperar la gestión del agua

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido este miércoles en el Congreso que los ayuntamientos deben tener "garantizada" la posibilidad de recuperar la gestión completa del agua en el caso de que así lo requieran.

En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, ante una interpelación de la diputada de En Comú Podem Alicia Ramos, la titular de Transición Ecológica ha apuntado que en la actualidad existe "una variedad muy importante de supuestos" con "soluciones diferentes" --gestión pública, privada o mixta--, pero ha señalado que es "importante" que se permita elegir a los consistorios municipales "la mejor opción, sin que se imponga el interés de algunos particulares".

La diputada 'morada' ha celebrado la postura de Ribera, después de haberle preguntado si su Gobierno era partidario de "la visión neoliberal de PP y Ciudadanos (Cs)" o de apoyar a los ayuntamientos en su lucha de "David contra Goliat" al enfrentarse a los "'lobbies'" de eléctricas y grandes multinacionales.

Según Ramos, cobra especial importancia la posición del Gobierno respecto al agua "en un momento donde la extrema derecha está ganando terrenos en algunos países y las empresas del Ibex 35 lo celebran". En este sentido, la ministra ha reconocido que la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil "suscita inquietud" por su intención de incluir en una misma cartera ministerial "los intereses de la agricultura y del medio ambiente".

La parlamentaria de En Comú Podem ha aprovechado su turno de palabra para cargar contra el líder del PP, Pablo Casado, de quien dice que no le preocupan los colectivos con problemas para llegar a fin de mes porque no pertenece a ellos. "Él no tiene problemas para llegar a fin de mes, el señor Casado no es mujer, el señor Casado no es inmigrante, el señor Casado no es pensionista por ahora y eso le permite, claro, no mirar a los colectivos", ha apuntado.

EN COMÚ PODEM PIDE HACER FRENTE A "LA PINZA LIBERAL-FASCISTA"

Así, ha pedido a Ribera hacer frente a la "pinza liberal-fascista" y reformar una legislación que "ahoga" a los municipios y no permite "un debate objetivo" sobre qué tipo de gestión es más eficaz --ha reclamado en concreto modificar para ello la ley de financiación local--.

La ministra Ribera se ha referido a la lectura de la Constitución que está teniendo lugar en el Instituto Cervantes y ha dicho que además de Estado "social y de derecho", debería añadírsele al articulado que España debe ser un "Estado ecológico". Ha recordado que Naciones Unidas estableció como prioridad la gestión sostenible del agua, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a España por retrasos en sus obligaciones de saneamiento del agua.

Por todo ello, ha expuesto lo "fundamental" de trabajar en tres iniciativas emprendidas por su Ministerio con "corresponsabilidad" junto a comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. A saber: un pacto social por el agua, un observatorio del ciclo urbano del agua y un libro verde de la gobernanza del agua en España.