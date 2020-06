El Gobierno, "cien por cien disponible" para reunirse con el PP y acordar

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el presidente, Pedro Sánchez, y todos los miembros del Ejecutivo están "cien por cien disponibles" para reunirse o contactar telefónicamente con el principal partido de la oposición para que los acuerdos puedan progresar.

"Tenemos algo tan gordo entre manos que no se trata de si se descuelga o no el teléfono", ha señalado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha aseverado que el Ejecutivo "quiere llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición".

Montero ha apostado por una "voluntad sincera de diálogo. En ningún caso va a ser un problema que haya reuniones con el principal líder de la oposición", pero el PP deberá instalarse en el ámbito de la "política útil".

La portavoz ha celebrado que el PP se sumara este jueves al decreto de la nueva normalidad y ha dicho confiar en que el cambio de actitud de los populares sea fruto de una "reflexión profunda" y no responda a un paréntesis electoral, ante la cercanía de los comicios de Galicia y el País Vasco.

La también titular de Hacienda ha tendido la mano a todos los partidos políticos porque este es el momento de "arrimar el hombro", y ha asegurado que llegar a ese pacto "no depende de descolgar el teléfono sino de la reflexión profunda" de qué quiere el PP en los próximos años. Y aquí ha apelado a una "derecha moderada con la que queremos pactar".

La ministra ha hecho extensiva esa disposición al diálogo a todas las formaciones políticas porque es el momento de diálogo y consenso y aquí ha insistido en celebrar el cambio de actitud del PP.

"Bienvenido a este acuerdo, ojalá tenga continuidad, especialmente en una materia en la que el Gobierno tiene los cinco sentidos como es la ayuda europea", ha señalado la titular de Hacienda.

La ministra ha instado al PP a defender los intereses de España en Europa y le ha pedido que lo trasladen a los populares europeos para que apoyen los fondos de reconstrucción y que "no haya condicionalidad en la entrega de los fondos".

Montero se ha referido a unas declaraciones recientes de Pablo Casado en las que había dicho que "la condicionalidad más importante por parte de Europa para entregar los fondos era que no tocaran las reformas del PP".

A esto, la ministra ha respondido a Casado que le parece "francamente antidemocrático" que a través de Europa y no de las urnas se preserven reformas que, desde el punto de vista de este Gobierno, necesitan "una revisión".

"No se puede decir en Europa que se pongan condicionalidades a la entrega del dinero porque o significa que no se acepta el resultado democrático para que el Gobierno de España sea autónomo para poner en marcha el modelo productivo, o está significando que nos amenacen con mandarnos a los hombres de negro porque no somos personas de fiar", ha dicho.

También ha exigido al PP que retire el "documento ignominioso" donde los de Casado, ha dicho la ministra, aseguraban que en España no se respetaban los derechos democráticos.

En este escenario, la ministra ha insistido que, con toda la "cautela y prudencia", espera que ese cambio de actitud del PP tenga "continuidad", y ello, ha dicho, marcará "la honestidad y sinceridad del cambio de posición. Eso el Gobierno siempre lo va a celebrar".

La ministra ha añadido que la vocación del Gobierno es tender la mano a todos los que no se autoexcluyan, pero principalmente ha lanzado el mensaje al PP, "imprescindible para que la reconstrucción del país esté fundamentada en una base sólida".