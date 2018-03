El Gobierno compara su pacto con Cs con un tándem en el que el de atrás no pedalea, "sobre todo en las cuestas"

Catalá ha respondido así al senador de Cs Luis Crisol, quien en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta le ha reclamado un balance del desarrollo de ese pacto, porque para Ciudadanos, ha dicho, "no es un cheque en blanco" y el Gobierno no está cumpliendo su parte, entre otras cosas, porque no ha presentado los Presupuestos para 2018.

El senador ha reclamado otras medidas como deducciones fiscales para pensionistas, familias, incentivos a la maternidad, lucha contra la precariedad laboral o financiación para las medidas contra la violencia de género. "Estamos dispuestos a contribuir a la estabilidad", le ha asegurado al ministro.

Rafael Catalá ha dicho que de las 150 medidas pactadas entre las dos partes para asegurar el apoyo a Rajoy, 50 se han cumplido y 67 están en marcha. El balance para el Gobierno es "positivo" pero falta colaboración de Ciudadanos. "Es como ir en un tándem y que el de atrás no vaya dando pedales: cuesta más", ha comparado.

Y ha advertido al partido naranja que tenga "cuidado" al anunciar más gasto en distintas políticas, porque se empieza con estos mensajes "y se acaba por no cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria".

Con respecto a la lucha contra la violencia de género, ha asegurado que "cada día" hay presupuesto público que se aplica en distintas medidas contra esta lacra, aunque ha admitido que siempre "hacen falta más medios".