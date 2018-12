El Gobierno descarta una reunión Sánchez-Torra con formato ampliado a ministros y consejeros

El Gobierno no contempla una entrevista entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, en un formato ampliado a varios ministros y consejeros, como desearía el Govern, ha dejado claro este viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha afirmado de manera tajante que el formato "habitual" de las entrevistas entre el presidente del Gobierno con presidentes autonómicos no es en compañía de ministros y consejeros. Y el Ejecutivo se plantea el encuentro con Torra, pendiente aún de concretarse, desde la "normalidad absoluta", es decir, en el formato habitual.

"El formato es el que es, corresponde al anfitrión comportarse según los usos y costumbres. Esto no es una comisión, una cumbre, es un Consejo de Ministros en una parte del territorio. Vamos a conseguir la mayor normalidad posible en todos los pasos que dé este gobierno", ha resumido.

Y es que el Gobierno español sólo celebra cumbres bilaterales, con presencia del presidente y varios de sus ministros, con otros países, pero nunca con los ejecutivos autonómicos. En este caso los contactos previstos son entrevistas entre los presidentes autonómicos o comisiones bilaterales entre consejeros.

Sánchez ha ofrecido a Torra un encuentro bilateral el próximo 21 de diciembre en Barcelona, coincidiendo con la celebración allí de la reunión del Consejo de Ministros. Una entrevista en la que ambos podrán hablar de lo que quieran, sin ningún tipo de "censura previa", como tampoco la hubo en la visita de Torra a La Moncloa en julio pasado, cuando pidió un referéndum de autodeterminación para Cataluña.

La respuesta que recibirá de Sánchez, en cualquier caso, será la misma que entonces: el Ejecutivo tan sólo puede ofrecer una reforma del Estatuto de Autonomía que profundice en el autogobierno. Nada más. En palabras de la ministra Celaá, "diálogo dentro de la Constitución", ya que un referéndum de independencia en Cataluña no tiene cabida en la Carta Magna.

"Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución tendrá una respuesta contundente del Gobierno", ha advertido Celaá, que ha recordado la intervención que en este sentido hizo Sánchez en el Pleno en el Congreso de los Diputados de esta semana.

Eso sí, ha intentado diferenciar esta firmeza de la que defienden PP y Ciudadanos, excesivamente dura y "recentralizadora", en opinión del Gobierno, que recuerda que la Constitución define a España como un Estado autonómico. Por ello, la solución al conflicto en Cataluña exige, en opinión del Ejecutivo, "altura de miras, tiempo, diálogo y lealtad".

CONFIANZA EN LOS MOSSOS

Con respecto a las medidas de seguridad para garantizar que el Consejo de Ministros pueda celebrarse con normalidad a pesar de las protestas organizadas por grupos radicales independentistas, Celaá ha pedido tener "confianza" en que los Mossos d'Esquadra "cumplan con su deber profesional" y garanticen la seguridad de ese encuentro "con criterios técnicos".

La portavoz no ha podido precisar el número de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que completarán el dispositivo, porque está pendiente de que se concrete en próximas reuniones de coordinación con la policía autonómica.

Pero ha querido dejar claro que, sea cual sea finalmente ese dispositivo, "el Gobierno de España va a reunirse en Barcelona como se reunió en Sevilla y como dentro de dos meses podrá reunirse en otro lugar" que no ha concretado.

El Ejecutivo considera que los contactos con la Generalitat de cara a obtener su colaboración para que la reunión del Consejo de Ministros se celebre con normalidad están transcurriendo con normalidad y de una forma positiva, por lo que, a día de hoy, Celaá ha descartado "absolutamente" que el Gobierno asumiera las competencias de la Generalitat en materia de seguridad.

EN EL AIRE UN ACTO LA VÍSPERA DEL CONSEJO

De manera informal, al Gobierno le ha llegado la disposición de la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, de organizar una gala en Barcelona la víspera del Consejo de Ministros a la que asistan el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, junto con Torra y miembros del Govern.

Sin embargo, el propio Ábalos, que acompañaba a Celaá en la rueda de prensa, ha precisado que "no ha confirmado nada" al respecto. Es más, el ministro ni siquiera ha recibido una invitación formal en ese sentido. "No hay ningún compromiso a la vista. La agenda no está cerrada", ha puntualizado la portavoz.

No obstante, fuentes de Moncloa han precisado que la posibilidad de celebrar ese acto la víspera está abierta. Lo que el Ejecutivo descarta es mantener su presencia en Cataluña en la tarde del 21 de diciembre, pues ese día terminan las clases y muchos catalanes dan comienzo a sus vacaciones de Navidad o se desplazan al centro de la ciudad, donde se celebrará la reunión, para realizar sus compras navideñas, por lo que prolongar la presencia del Gobierno en la tarde del viernes supondría un incordio para los barceloneses.