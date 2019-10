El Gobierno difunde un vídeo para defender la fortaleza de la democracia

El Gobierno ha difundido este lunes, ante la inminente publicación de la sentencia del procés, un vídeo en el que varios miembros del Ejecutivo explican las fortalezas del sistema democrático español en diversos idiomas y defienden que "España es la casa de todos"

En el vídeo, que tiene una duración de ocho minutos, participan la vicepresidenta, Carmen Calvo, junto a los ministros Josep Borrell, Fernando Grande Marlaska, Isabel Celaá, Nadia Calviño, Luis Planas, Teresa Ribera, José Guirao y Pedro Duque.

Cada uno de ellos explican con sus propias palabras y reflexiones en ingles, francés, alemán o ruso que España es una democracia consolidada y una de las más fuertes del mundo.

"No tengo ninguna duda de lo que es la España de 2019", afirma la vicepresidenta del Gobierno, que subraya que no podría imaginar vivir en un país que no fuera la democracia que es hoy España.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha difundido también el vídeo en su cuenta de Twitter, con un texto en el que afirma que "España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros".

"Esta es la España de verdad. Y la hemos hecho juntos, ciudadanía e instituciones. Desde la convivencia, el respeto y la ley", afirma Sánchez en este mensaje que acompaña de un extracto del vídeo con el lema "España, la casa de todos" y la etiqueta #EverybodysLand.