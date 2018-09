Gobierno yemení acusa al enviado de la ONU de dar excusas por la ausencia de los hutíes

El ministro de Exteriores yemení y jefe de la delegación gubernamental en las consultas de paz auspiciadas por la ONU, Jaled al-Yamani, mostró hoy su "insatisfacción" porque el mediador de Naciones Unidas haya dado "excusas" para explicar la ausencia de los hutíes en Ginebra.

"Las palabras del enviado especial (Martin Griffiths) fueron muy desafortunadas al acomodar a los que cometieron un golpe de estado y dar excusas sobre su ausencia. Estamos muy insatisfechos con su posición", afirmó Al-Yamani en rueda de prensa.

El mediador afirmó en un encuentro anterior con reporteros que los rebeldes hutíes no habían ido a Ginebra "porque no pudieron" y precisó que "querían estar aquí, les hubiera gustado estar aquí, pero no se dieron las condiciones", subrayó Griffiths, sin dar más detalles de cuales fueron esas condiciones.