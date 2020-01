El Gobierno espera tener Presupuestos antes del verano: "No me imagino otro año con los de Montoro"

El Gobierno espera tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado antes del verano. En una entrevista en La Sexta Noche, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha recalcado que el Ejecutivo sabe "perfectamente" que deberá "encontrar la estabilidad con alianzas sólidas con otros grupos parlamentarios".

En ese sentido, ha destacado que aunque es "una optimista irreverente", ve "muy difícil" que PP o Ciudadanos apoyen las cuentas porque "no van a permitir que este país avance", pero ha destacado que "con ERC se acordó la gobernabilidad y en eso entrarían los Presupuestos".

No obstante, ha asegurado que hay materias en las que el Gobierno "nunca" se va a poner de acuerdo con los independentistas. Con todo, Montero ha confirmado la reunión que se celebrará entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra precisamente por encontrarse "en las antípodas". "Nos sentamos en una mesa de diálogo en la que cada uno mantiene posturas radicalmente distintas. Si no tuviéramos decisiones encontradas, no sería necesario dialogar", ha razonado la ministra.

En este sentido, ha destacado que los líderes de ERC "conocen bien" la posición del Gobierno respecto a Cataluña. "El camino del 1-O les condujo a las situación en la que nos encontramos ahora y ya saben la consecuencia de ese camino", ha afirmado.

La portavoz del Gobierno ha añadido que tienen que encontrar "otras vías", dialogando "dentro del ordenamiento jurídico" y con un "respeto absoluto a la integridad territorial de España".