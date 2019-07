El Gobierno niega espionaje sobre las delegaciones catalanas en el exterior que quiere cerrar

"Como no hay ni embajadas catalanas no hay ningún espionaje y realmente he de recordar que la política exterior es competencia exclusiva del Estado. No ha habido absolutamente nada realizado por el gobierno que sea censurable", ha defendido la portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada por las acusaciones de espionaje que la Generalitat vierte contra el Gobierno.

De ahí que Celaá haya enmarcado la decisión del Gobierno de aportar toda una serie de documentación sobre las delegaciones catalanas citadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para motivar su cierre en el estricto ejercicio de la competencia que en materia de política exterior reserva al Gobierno la Constitución.

Por otra parte, la ministra de Educación en funciones se ha limitado a señalar que el Gobierno está "a lo que digan los tribunales" después de que el mismo tribunal haya abierto actuaciones contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un "presunto acto de desobediencia" al negarse a retirar los lazos amarillos de las instituciones.