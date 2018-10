El Gobierno invita a elaborar la estrategia de Seguridad Nacional a los partidos que excluyó Rajoy

El jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, se ha estrenado en una comparecencia en el Congreso con la defensa de la estrategia de Seguridad Nacional que elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy con el consenso de PSOE y Ciudadanos. Redondo ha invitado al resto de formaciones que fueron excluidas y que son las aliadas del actual Ejecutivo a sumarse en futuros trabajos de Seguridad Nacional.

"La Seguridad Nacional es una política de Estado que requiere del acuerdo más amplio posible –ha iniciado Redondo–. Queremos que sea con todos los grupos si es posible, al menos con los que quieran participar". El jefe de gabinete de Sánchez ha explicado la situación en esa materia que incluye asuntos variados que van desde la lucha contra el terrorismo yihadista o el crimen organizado hasta la lucha contra el cambio climático.

Redondo, que ha comenzado su intervención saludando en castellano, catalán, gallego y euskera, ha anunciado que todos los documentos relativos a la Seguridad Nacional serán a partir de ahora traducidos a todas las lenguas oficiales. PP y Ciudadanos le han reprochado la medida.

"Es el típico gesto. No sé si esto ayuda a la Seguridad Nacional", le ha afeado el senador conservador Luis Aznar: "¿Podemos llamar a esto de otra forma? No, señor". "Gestos en esta materia, ninguno", ha sentenciado.

Ciudadanos ha sido más duro todavía al acusar a Redondo de estar "tentado de cambiar la Seguridad Nacional por plurinacional". "Nos parecería un error", ha expresado el portavoz, Miguel Gutiérrez, que ha aprovechado para acusar al Gobierno de ser "rehén" de sus socios parlamentarios, a los que, según ha dicho, "no interesa la Seguridad Nacional". "Igual debe preguntarse por qué en aquel momento solo comparecieron PSOE y Ciudadanos y ningún otro partido", ha dicho el diputado de Ciudadanos sobre la elaboración de la estrategia de 2017: "Quizás deben preguntarse usted y Sánchez si los socios realmente les importa la Seguridad Nacional. Yo creo que no", ha apostillado.

"Política de Estado" ha sido la expresión más utilizada en la comisión, que se ha prolongado durante algo más de dos horas y el propio Redondo ha empezado su intervención reconociendo que su presencia en el Congreso era para informar de un informe que no ha elaborado su Gobierno.

Al acabar su intervención inicial, el presidente de la comisión, el exministro José Manuel García Margallo, ha agradecido el "entusiasmo" de Redondo: "No lo podríamos haber igualado ninguno de los miembros del Grupo Popular", ha ironizado. "Nos congratula mucho verle hoy a aquí y verle defender dos documentos que llevan la firma de Mariano Rajoy", ha dicho el portavoz del PP, que ha recomendado a Redondo que en futuros informes de Seguridad Nacional no se alejen de las "líneas básicas" del PP: "Así no se equivocan".

Preguntado por el senador de UPN, Redondo ha confirmado que España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista: "Se mantiene, es lo más adecuado, con la 5 estaríamos hablando de amenaza inminente". Lo que no ha revelado es el presupuesto que reservará Sánchez para esta materia y lo ha dejado en manos de la tramitación de las cuentas públicas.