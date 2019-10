El Gobierno esgrime la exhumación de Franco ante las críticas independentistas de que son "herederos del franquismo"

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha presentado este viernes la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos como una "victoria de la democracia española" y una muestra del carácter democrático del país y ha recalcado que quienes han construido esta democracia no se merecen que el independentismo les tache de herederos del franquismo.

"No caben dudas sobre nuestra democracia. España es un Estado Democrático de Derecho pleno que se sustenta sobre tres poderes independientes y quienes han construido esta democracia a lo largo de las décadas no se merecen insulto alguno de que nuestras libertades sean comparadas con las del régimen franquista", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha proseguido diciendo que "en España se respeta la ley" y ha pedido a "quienes desde Cataluña dicen que este es el Gobierno de un Estado heredero del franquismo" que "miren a su alrededor" porque, a su juicio, el Ejecutivo está aplicando "ley, proporcionalidad y moderación frente a quienes pretenden destruir" lo que une a todos los españoles.

La portavoz cree que "todos los demócratas" deberían estar orgullosos de "haber dejado atrás" una página de la historia que ha "desgarrado a varias generaciones de españoles", con un proceso que ha concluido con un "pronunciamiento claro de los tres poderes del Estado". "Ninguno de estos pronunciamientos puede poner en riesgo la convivencia, al contrario, la avalan", ha remachado.

DIGNIDAD "EN EL VALLE O EN LAS CUNETAS"

Ahora, ha dicho, el Valle de los Caídos cobra un nuevo sentido, porque en él "solo quedan víctimas a las que recordar", "víctimas del odio, víctimas distintas, sí, pero que comparten la misma condición, la de haber sido víctimas". De ahora en adelante, se ha mostrado convencida de que cualquier gobierno democrático avanzará en la dirección de la memoria y la dignidad de las víctimas, "en el valle o en las cunetas".

Con todo, aunque ha afirmado que el Gobierno de Sánchez tiene intención de trabajar en la redignificación de todas las víctimas, ha reconocido que aún no tiene nuevos planes para el Valle de los Caídos. "El Gobierno no va a correr más que la propia historia", ha dicho, y ahora tiene que reflexionar y valorar qué hacer para que sea "un espacio que ayude a la memoria de las víctimas y que no ofenda a nadie". Ese trabajo de reflexión lo iniciará pronto el Gobierno y para ello tomará como uno de los factores el informe de la Comisión de expertos de 2011.

Celaá ha ligado la exhumación de Franco con la "fortaleza de la democracia española" y la situación en Cataluña donde, ha dejado claro, no habrá "ningún espacio para la impunidad". "Los hechos vandálicos han causado honda conmoción en España y en el mundo y el Gobierno ha respondido con las herramientas de la democracia", ha resumido.