El Gobierno recuerda que algunos que hoy reclaman financiación autonómica impidieron aprobar los Presupuestos para ello

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celáa ha sido preguntada por las reclamaciones de fondos que vienen haciendo comunidades como Galicia, gobernada por el PP, o Cataluña, con un gobierno independentista de Junts y ERC.

La ministra ha querido dejar claro que la no disponibilidad de esa financiación autonómica "no es una cuestión de discrecionalidad para este Consejo de Ministros, ni de voluntad política, sino del cumplimiento de la ley". "Es una cuestión de cumplir la legalidad", ha insistido.

Todo se debe, ha añadido, a que no hay Presupuestos Generales del Estado de 2019. "Y no los hay, no porque no se haya puesto un proyecto sobre la mesa, sino porque algunos que ahora lo reclaman, dijeron no", ha remachado, en velada alusión a formaciones como el PP o como los independentistas de ERC que en su día rechazaron en el Congreso los presupuestos que el PSOE y Unidos Podemos habían pactado.

Según ha explicado, habría otra fórmula para desbloquear esos fondos sin Presupuestos en vigor, que sería "producir adelantos sobre 2019", pero tampoco se puede utilizar porque "para ello hay que estar en plenitud de funciones, y este gobierno está en funciones".