El Gobierno destina casi 10 millones a ayudas e indemnizaciones a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils

El Ministerio del Interior explica en un comunicado que la atención a las víctimas ha sido constante e inmediata desde el 17 de agosto del año pasado, cuando fallecieron 17 personas y 137 resultaron heridas a causa de un ataque terrorista.

Además, el Gobierno señaló que una persona puede tener más de un expediente abierto, por ejemplo, uno de lesiones y otro de ayuda psicológica, por lo que el número de documentos es superior al de afectados por el atentando.

El personal de la DGAVT fue activado en la misma tarde que se produjo el atentado en Las Ramblas de Barcelona, mientras que a primera hora del 18 de agosto se trasladó también a la Ciudad Condal un equipo integrado por trabajadores sociales con más de 15 años de experiencia en la atención a víctimas del terrorismo.

Asimismo, del 22 al 29 de agosto estuvo operativa una oficina de la DGAVT en la Delegación de Gobierno en Cataluña, donde se informó presencialmente a las víctimas y a sus familias, así como al personal de los consulados, sobre cuestiones asistenciales.

Concluida la fase de intervención inmediata, Interior destaca que se asignó a cada familia de fallecidos y a cada herido un trabajador social de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Además, la cartera que entonces estaba en manos de Juan Ignacio Zoido y que ahora dirige Fernando Grande Marlaska asumió la atención psicológica de 28 afectados a través de la Red Nacional de Psicólogos de Atención a Víctimas del Terrorismo.

El Gobierno concedió las Grandes Cruces a 12 de los 16 fallecidos en los atentados. Las cuatro víctimas restantes no la han recibido a día de hoy porque sus familiares no han presentado la solicitud o no prestado su consentimiento para tramitarla de oficio, según Interior.

Ciudadanos de 34 nacionalidades resultaron afectados por los atentados, según los listados facilitados por la Generalitat de Cataluña. De los 16 fallecidos, diez eran extranjeros, cinco españoles, y uno tenía doble nacionalidad, mientras que e las 137 personas heridas, 105 eran extranjeras.

Los heridos y los familiares de fallecidos que regresaron a su país de forma inmediata también fueron informados de sus derechos, ya sea de forma directa o a través de sus respectivos consulados.