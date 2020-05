El Gobierno invita al PP a buscar pactos, pero avisa que estará "enfrente" si no actúan con "moderación"

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tendido la mano este miércoles al PP para que planteé propuestas que sirvan para lograr la "unidad" en la reconstrucción que tendrá que afrontar el país tras la crisis del coronavirus, pero ha advertido de que si los 'populares' siguen cuestionando cada decisión del Ejecutivo y se limitan a "llevar la contraria", los miembros del Gabinete se situarán "enfrente", no como adversarios, ha puntualizado, sino como "representantes públicos responsables" que deben "velar por el conjunto de España".

Este es el planteamiento que ha hecho Ribera ante la interpelación que le ha dirigido el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, quien ha sido muy duro con la gestión del Gobierno, al que ha acusado de "mentir" y de actuar con "negligencia, irresponsabilidad" e incluso "mala fe" en esta crisis.

Ribera, encargada de codiseñar con el ministro de Sanidad el plan de desescaldada, ha preferido no entrar en el 'cuerpo a cuerpo' con el diputado del PP, pero sí le ha reprochado su falta de "moderación", "ideas" y "propuestas". La ministra ha dicho no reconocer en su intervención "ni al PP ni al centro derecha" que, desde su punto de vista, necesita España, y es que, según Ribera las palabras de Echániz bien las podía haber pronunciado un grupo "extremista y antisistema".

"Soy progresista, pero demócrata, creo que es necesario que exista el centro derecha, pero no me gusta el cuanto peor, mejor", le ha soltado, incidiendo en que no es el momento de entrar en "reproches" porque España necesita una respuesta de unidad ante un virus que es ahora el único adversario.

La vicepresidenta ha sacado a colación el apoyo de los conservadores al Gobierno progresista portugués durante la pandemia, apelando al "patriotismo" y ha avisado al PP de que "no vale con esconderse o intentar "defender lo que hicieron en el pasado" ni hacen allí donde gobiernan.

Y es que durante su intervención Echániz ha desgranado parte del plan que presentó este martes Pablo Casado que plantea, entre otras cosas, un pacto por la Sanidad. Además, el portavoz adjunto del Grupo Popular, ha reclamado al Gobierno que abandone el "ocultismo", la "deslealtad" y el "intento de fractura permanente" y deje de intentar culpar de sus "errores políticos" al adversario o la ciudadanía. "Eso no cuela", ha deslizado.

LA UNIDAD NO ES "RETÓRICA"

Echániz ha avisado al Gobierno de que "el peso de la conciencia de una gestión fracasada es enorme, incluso aunque se carezca de ella", le ha acusado de haber sometido a la población a un "arresto domiciliario" con el confinamiento y de llevarla ahora a una desescalada "a ciegas".

También le ha reprochado que utilice las llamadas a la unidad como un "recurso teórico o retórico" a modo de "arma arrojadiza" contra el PP. Así, le ha recordado que para conseguir consensos hay que hacer un ejercicio de "seducción, liderazgo, franqueza y la responsabilidad", justo lo contrario que, a su juicio, hace un Ejecutivo que ha apostado por "el desprecio, las mentiras y la deslealtad". "No son creíbles ni sinceros", ha apostillado.

OPACIDAD CON LOS EXPERTOS

Como muestra de falta de transparencia del Gobierno, el dirigente del PP ha instado a Ribera a dar los nombres de los expertos que les están asesorando en esta desescalada "sin cuerdas, cascos, ni arnés" a la que están sometiendo a España.

La vicepresidenta le ha contestado que son "expertos de la administración y externos cuyos nombres son públicos" hasta el punto, ha añadido, de que algunos de ellos están contando alguna de sus experiencias en los medios de comunicación.

También ha defendido que la desescalada se está basando en criterios técnicos de seguridad sanitaria y ha puesto en valor la labor de cogobernanza que está llevando a cabo con las comunidades autónomas.

Asimismo, ha reivindicado las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia, pero, reconociendo que no son suficientes, ha pedido que se busquen consensos en la Comisión de Reconstrucción recién creada en el Congreso para acordar nuevas medidas.

NO CONVIENE QUEDARSE AL MARGEN

"Cuanto más amplio sea el consenso mejor, más amplia será la respuesta, no conviene quedarse al margen de los pactos de reconstrucción, compartan con nosotros ese plan que dicen que tienen", le ha dicho a Echániz.

En este punto, ha pedido a los 'populares' que dejen de "cuestionar" cada decisión del Gobierno y de "llevar la contraria sistemáticamente haga lo que haga y que actúen desde la "moderación" haciendo "propuestas".

"Cuando esto suceda nos tendrán al lado, cuando suceda lo contrario evidentemente nos tendrán enfrente, con como adversarios, sino como representantes públicos responsables que debemos velar por el conjunto de una España democrática que se construyó desde el consenso y se debe reconstruir del mismo modo. Les vuelvo a tender la mano, estaremos encantados de trabajar con ustedes", ha concluido la ministra.

Pero Echániz ya le había dejado claro que el PP recela de esas intenciones de pactar con el primer partido de la oposición y había insistido en que "no es un casualidad" que el país esté ahora "peor" que cuanto Sánchez llegó al Gobierno. "No es de extrañar, siempre ocurre que la izquierda se va arruinando España", ha sentenciado.